Juventus, ultim’ora Chiesa: adesso è ufficiale

Juventus, ecco le ultime dalla Continassa: Allegri incrocia le dita e spera di riavere entrambi per il match di sabato.

Tre vittorie nelle ultime tre partite, in mezzo lo scialbo 0-0 di Bergamo. Non può lamentarsi Massimiliano Allegri: la sua Juventus ha reagito alla grande dopo la prima sconfitta – ed al momento l’unica della stagione – contro il Sassuolo.

I bianconeri hanno saputo fare di necessità virtù ed hanno portato a casa punti importanti nonostante abbiano dovuto fare i conti con assenze di rilievo come quelle di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, i due trascinatori nelle prime giornate di campionato, a suon di assist e gol. La Signora ha saputo fare a meno di loro nel derby con il Torino, partita sempre molto insidiosa, ma soprattutto domenica scorsa a San Siro contro il Milan. I due ex Fiorentina sono entrambi entrati nella ripresa: quasi un tempo il serbo, una manciata di minuti il figlio d’arte. Non hanno inciso più di tanto ma era francamente impossibile pretendere di più dopo le settimane di stop forzato che non gli hanno consentito neppure di scendere in campo con le rispettive nazionali.

Juventus, Chiesa si è allenato con il resto del gruppo

L’allenatore bianconero si augura che sia Chiesa che Vlahovic possano essere a disposizione tra due giorni, nel match dello Stadium contro il Verona.

L’attaccante di Belgrado ha maggiori possibilità di partire titolare, dopo aver giocato circa quaranta minuti con il Milan. Discorso diverso per Chiesa, che oggi si è allenato regolarmente in gruppo, come riporta Tuttosport. Molto dipenderà da quanti minuti ha nelle gambe: che faccia parte della lista dei convocati è indubbio, ma non è escluso che parta nuovamente dalla panchina. Nel frattempo si accelera anche per quanto riguarda il rinnovo del contratto: in mattinata il responsabile dell’area sportiva bianconera Cristiano Giuntoli ha incontrato il suo procuratore Fali Ramadani per pianificare i prossimi passaggi.