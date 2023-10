Adesso la Juventus ci crede sul serio: spazio al ‘nuovo Drogba’

Cresce sempre più la fiducia in casa Juventus all’indomani della bella vittoria ottenuta contro il Verona di Baroni.

Il risultato di 1-0 non deve ingannare, perché sì il successo è arrivato di misura ma l’undici di Allegri ha dominato la partita in lungo e in largo. Facendo vedere come sia in atto un percorso di maturazione del gruppo e di consapevolezza nei propri mezzi.

Nonostante le difficoltà che sono emerse nel corso delle ultime settimane, la Juventus ha saputo serrare i ranghi. Giocando con grande concentrazione si possono superare tutti gli ostacoli e sognare in grande. Magari agguantare quello scudetto che continua a rimanere il grande sogno della tifoseria. Anche se Allegri è stato chiarissimo. Indicando nella conquista del quarto posto, e dunque nell’accesso alla prossima Champions, il traguardo minimo da tagliare.

Juventus, Impallomeni e il paragone importante per Kean

In attacco è tornata a brillare la stella di Moise Kean. L’attaccante è stato schierato dall’inizio contro il Verona e la sua prestazione è stata decisamente convincente. Tant’è che aveva segnato due gol, reti che sono state annullate poi dall’arbitro con l’ausilio del Var.

🏟️ #TMWRadio #Maracanà #30ottobre 🎤 Stefano Impallomeni: "La #Juventus sta costruendo una classifica interessante e se affronterà gli avversari con questa applicazione sarà difficile sbarazzarsene. #Kean? Ho visto tracce di Drogba" ⏰ 13-17

📲 331/8200213 — TMW Radio Sport (@TMW_radio) October 30, 2023

La buona prestazione dell’attaccante azzurro non ha lasciato indifferente Stefano Impallomeni, che ai microfoni di Tmw Radio ha detto: “Kean? Ho visto tracce di Drogba”. Un paragone decisamente importante per l’attaccante della Juventus, che secondo lo stesso Impallomeni ha possibilità di lottare per traguardi decisamente importanti: “Sta costruendo una classifica interessante e se affronterà gli avversari con questa applicazione sarà difficile sbarazzarsene” è il suo pensiero