“Obiettivi non raggiunti”: UFFICIALE, si ritirano dal campionato

Nel comunicato ufficiale si parla di obiettivi non raggiunti. Ed è per questo motivo che hanno deciso di ritirarsi dal campionato. Incredibile in Serie D

Una squadra si ritira dal campionato perché non ha raggiunto gli obiettivi prefissati nel corso di questi anni. Sembra incredibile, onestamente, ma è proprio così. E tutto questo viene spiegato anche con un comunicato apparso sui canali ufficiali.

A prendere questa decisione è stato il Lamezia Terme, società che fino a ieri ha militato nel campionato di Serie D, quello più a Sud, in Calabria. Una decisione che, purtroppo, era stata anticipata nei giorni scorsi da qualche indiscrezione venuta fuori in alcuni organi di stampa. Indiscrezione che si è rivelata fondata. Ma andiamo a leggere quello che appunto è stato scritto nella nota per comunicare ufficialmente questa decisione.

Il Lamezia Terme si ritira, ecco il comunicato ufficiale

“Il progetto FC Lamezia Terme è nato con l’obiettivo di creare un’unica identità calcistica per il territorio per aspirare ai campionati dei professionisti. Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato in corso. Il più grande ringraziamento va ai Lametini che con coraggio, passione e determinazione hanno creduto in questo progetto sportivo. Rimaniamo convinti che lo sport rappresenta un volano di sviluppo per la città. Nelle prossime ore sarà indetta una conferenza stampa“.

Poche righe per una decisione così importante. A Lamezia il calcio è una cosa importante ed è una società questa che negli anni scorsi è stata per diverso tempo in Serie C. Adesso si ritrova con una squadra di Eccellenza e con la prima della città fuori dal mondo del pallone. Difficile riuscire a capire questa scelta. L’annunciata conferenza stampa cercherà di fare un poco di chiarezza.