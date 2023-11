Georgina Rodriguez supera ogni limite: come se non avesse niente indosso

Georgina Rodriguez supersexy anche in tribuna: così lady Ronaldo ha infiammato lo stadio durante il match tra Al Nassr e Al Ettifag.

Georgina Rodriguez non ha mai avuto rivali in fatto di stile. Sarà che avendo lavorato come addetta alle vendite da Gucci ha fatto un bel po’ di gavetta nel settore, sarà che la moda o ce l’hai nel sangue o non ce l’hai, sta di fatto che è davvero raro, per non dire impossibile, che sbagli un outfit.

A noi non viene in mente, per esempio, una mise sfoggiata di recente con cui abbia fatto cilecca. Al contrario, lady Ronaldo non ha fatto che esibire look all’avanguardia e sensualissimi, caratterizzando ciascuno di essi con splendidi accessori a cinque e sei zeri. Perché la bella influencer portoghese, esattamente come CR7, sa bene quanto sia importante impreziosire di tutto punto i propri outfit con orologi tempestati di diamanti, punti luce sfavillanti e anelli che brillino di luce propria.

Il suo punto debole, però, non sono i gioielli. Georgina ama follemente le borse di lusso, soprattutto quelle che costano svariate migliaia di euro. Come le Birkin, croce e delizia di tutte le donne, Rodriguez inclusa. E ne sfoggiava una, rossa ed elegantissima, in pelle di coccodrillo, proprio qualche ora fa, quando ha mostrato ai suoi follower il look per cui ha optato in occasione della gara tra l’Al Nassr e l’Al Ettifag.

Georgina Rodriguez esplosiva in tribuna: shorts illegali

Possiamo dire a ragion veduta che la splendida Georgina ha superato, stavolta, ogni limite. In termini di lunghezza di sicuro, dal momento che gli shorts che ha indossato per l’evento sono praticamente inguinali.

Talmente corti che sembra quasi che non abbia niente indosso, la stella di Netflix. Ha completato l’outfit, poi, con una canotta di colore nero, collant velati e stivali al ginocchio, dal tacco killer come piace a lei. Una mise poco adatta a un contesto informale come può essere uno stadio, ma lei è pur sempre la compagna della stella dell’Al Nassr e ci sta che anche in tribuna faccia di tutto per distinguersi. E per brillare come i diamanti che tanto le piacciono.