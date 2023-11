Dalla Juventus all’Inter: ingaggio prenotato, manca solo la firma

Dalla Juventus all’Inter, nerazzurri in vantaggio per il difensore che a giugno si libererà a zero dal suo attuale club.

Mancano ancora due settimane all’appuntamento, ma la febbre “derby d’Italia” è destinata a salire giorno dopo giorno. Nel prossimo weekend Juventus e Inter affronteranno rispettivamente Cagliari e Frosinone, due partite sulla carta abbordabili ed allo stesso tempo da non sottovalutare. La mente dei tifosi però non può che andare alla supersfida del prossimo 26 novembre in programma all’Allianz Stadium.

E non è un caso che il “catino” bianconero sia già tutto esaurito per le due partite in cui gli uomini di Massimiliano Allegri tenteranno di conquistare la vetta della classifica. Gli addetti ai lavori parlano già di un duello Juve-Inter per lo scudetto. È ancora troppo presto per fare previsioni, considerando che non siamo arrivati neppure al giro di boa ma la graduatoria, per ora, parla chiaro. Inter 28, Juventus 26. Con il Milan che negli ultimi turni ha perso progressivamente terreno ed è finito a -6 dai cugini. Il tecnico bianconero vuole tenere a freno gli entusiasmi e dopo la partita con la Fiorentina ha ribadito l’importanza di restare tra le prime quattro per garantirsi la qualificazione alla Champions League, obiettivo principale dopo un’estate in cui la Signora non si è praticamente mossa sul mercato.

Dalla Juventus all’Inter, Marotta è ai dettagli per Djal ó

Nella sessione invernale, quando si riapriranno le trattative, Cristiano Giuntoli farà di tutto per regalare ad Allegri qualche rinforzo, anche se dovrà tenere conto dei “paletti” che ha messo la società per quanto riguarda il mercato in entrata.

👇 L’#Inter ha già prenotato Tiago Djalò ⚫🔵 Nerazzurri ai dettagli per il portoghese del #LOSC per l’estate del 2024 https://t.co/YUUCKx7mbY pic.twitter.com/bqS71QorhU — Marco Conterio (@marcoconterio) November 7, 2023

Il responsabile dell’area sportiva bianconera ha messo nel mirino anche diversi parametro zero, giocatori che in estate si libereranno a zero dai rispettivi club. Tra questi c’è il difensore portoghese del Lille Tiago Djaló, che secondo il giornalista di Tuttomercatoweb Marco Conterio sarebbe proprio a un passo dall’Inter, altro club che segue il lusitano.