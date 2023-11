Innamorato alla follia della Juventus: contratto da 100 mila euro

Calciomercato Juventus, è innamorato dei bianconeri ed è pronto a tutto per tornare: contratto da 100mila euro. In attesa di una risposta

Si sta parlando con una certa insistenza nelle ultime settimane non solo di quello che per forza di cose deve essere il colpo nel prossimo mese di gennaio, e quindi del centrocampista, ma anche di quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in bianconero il prossimo anno.

Il brasiliano Douglas Costa, uno che alla Juve in alcune occasioni – poche, c’è da dirlo, per via dei molti infortuni – ha dimostrato di essere un giocatore capace di fare la differenza. Lui, come ha spiegato Fabrizio Romano, è così innamorato del club che vorrebbe tornare a tutti i costi, anche accettando un contratto da 100mila, vale a dire il minimo salariale. Non è evidentemente una questione di soldi, ma solamente di vera e propria voglia di indossare nuovamente la maglia della Juventus.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa disposto a tutto

“La Juventus sa che Douglas Costa vuole tornare ma ad oggi non gli ha dato alcuna risposta. Da quello che mi risulta, il brasiliano sarebbe disposto ad accettare il minimo salariale pur di tornare in bianconero, cioè 100mila euro” ha detto Romano a Sos Fanta Live.

Questo vuole dire che la Juve lo prenderà? Ovviamente no, c’è anche l’Arabia in questo momento che vorrebbe portare il giocatore nel proprio campionato, ma Giuntoli fin quando non verrà trovato un accordo ha la possibilità di inserirsi. In ogni caso è davvero difficile, vista l’opera di svecchiamento della rosa iniziata da un poco di tempo, che la Juve possa pensare all’esterno brasiliano per i prossimi mesi.