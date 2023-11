Affare da 50 milioni di euro: glielo hanno promesso, choc Juventus

Affare da 50 milioni di euro: ecco i soldi che servono per prendere il giocatore che però non si dovrebbe muovere a gennaio. Ecco la situazione

Non arriverà quasi sicuramente a gennaio. E per la Juve il colpo si complica. Non solo per questo, ma anche per quella situazione economica che non è delle migliori e che non permette di fare dei sogni di gloria. Sì, anche perché se per adesso il prezzo del cartellino è di 40milioni di euro, da qui alla prossima estate potrebbe sicuramente aumentare.

E il cartellino in questione è quello di Thuram, centrocampista del Nizza e figlio di Lilian, che a Torino tutti ricordano, che sta facendo così bene che potrebbe fare scatenare attorno alle sue prestazioni una vera e propria asta internazionale. Secondo le informazioni riportate dal Corriere dello Sport infatti, su di lui c’è da un poco di tempo il Liverpool e si potrebbe inserire anche il Bayern Monaco. Ed è spuntata pure una promessa fatta.

Calciomercato Juventus, la promessa a Farioli

In questo momento il Nizza di Farioli è primo in classifica in Ligue 1 e non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa. E il presidente del club avrebbe promesso appunto al tecnico italiano di non cedere il giocatore nella finestra invernale di mercato, per dare in questo modo la possibilità alla squadra di giocarsi tutto quello che è possibile nella seconda parte di stagione.

E questo ovviamente un poco mette con le spalle al muro i bianconeri, che si potrebbero pure ritrovare con qualche altro club di mezzo la prossima estate. Sì, senza dubbio l’affare Thuram si è complicato in maniera importante.