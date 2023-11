Espulso dal gruppo: la Juventus non aspettava altro

Espulso dal gruppo della squadra, il giocatore accostato alla Juventus ormai è fuori da tutto. E la Juventus non aspettava altro

Non aspettava altro la Juventus. Anche se di dubbi da un poco di tempo non ce n’erano. Ma questo è un altro passaggio sicuramente fondamentale per cercare di piazzare il colpo nel prossimo mese di gennaio. Un colpo in attacco, che potrebbero fare la differenza.

Parliamo di Sancho del Manchester United: tra pochi mesi l’ex Borussia Dortmund dovrà trovarsi per forza una sistemazione visto che le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra e che sono state riportate dal Sun non lasciano davvero ormai dubbi. Se fino al momento il rapporto si era inclinato quasi esclusivamente con Ten Hag, tecnico dei Red Devils, adesso a quanto pare anche la squadra lo avrebbe messo alla porta.

Sancho eliminato da tutto, ecco la situazione

Secondo uno dei più importanti tabloid inglesi, infatti, anche la squadra avrebbe preso una “decisione” nei confronti dell’ormai ex compagno, quella di toglierlo dal gruppo Whatsapp. Insomma, un altro elemento da inserire in tutti quelli che già conosciamo che spiega come ormai per il giocatore di spazio in quel club non ce ne sia.

Sancho andrà via in gennaio e quello che si dice è che potrebbe partire anche in prestito. E proprio in questo modo, con questa formula, lo vorrebbe prendere la Juventus che sa benissimo che un elemento con le sue caratteristiche potrebbe fare la differenza. Un elemento che potrebbe anche dare la possibilità ad Allegri – così come sarebbe con Berardi – di cambiare modulo e giocare all’occorrenza anche a tre davanti. Vedremo.