Firma stellare Juventus: accordo spalmato

Rinnovi Juventus, arriva il più inatteso. Quando si parla, o si scrive, di calcio è consigliabile non avventurarsi in sentenze definitive. Si evitano brutte figure.

Il calcio, questo sconosciuto. Un mondo in grado di repentini cambiamenti che disorientano persino coloro che vengono definiti “addetti ai lavori”.

In un batter di ciglia cambiano giudizi, opinioni, stati d’animo, progetti e investimenti. Ciò che era valido il giorno prima non vale già più il giorno dopo. E’ un intero microcosmo in costante evoluzione, spesso schizofrenica, quasi mai logica e razionale. In questo microcosmo la Juventus rappresenta il pianeta forse più in sofferenza, poiché bramosa i ritornare ai fasti passati, è più soggetta a bruciare energie, e denari, per la fretta di riconquistare la posizione perduta.

Dallo scorso luglio alla guida del nuovo progetto bianconero vi è il direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli. La Juventus, nella figura di John Elkann, ha affidato le chiavi della Juventus che verrà al direttore sportivo che ha costruito il Napoli campione d’Italia in carica. Una Juventus competitiva e con i conti rigorosamente sotto controllo, questo l’orine calato dall’alto. La Juventus che verrà sta nascendo partendo da coloro che già ne fanno parte o, perlomeno, dai profili che vengono ritenuti idonei a guidare il rinnovamento.

In questo momento Giuntoli è impegnato nell’opera riguardante i rinnovi più urgenti da mettere in cassaforte. Dalla Continassa arriva una notizia che sorprenderà molti.

Ne ha parlato anche l’esperto di mercato, Nicolò Schira che ci fa sapere come la Juventus abbia intenzione di intavolare una trattativa con gli agenti di Weston McKennie che ha come obiettivo dichiarato il prolungamento del contratto del centrocampista statunitense che ha come scadenza giugno 2025. Ecco quindi che il centrocampista a stelle e strisce, all’estate a oggi, da esubero è diventato un giocatore che merita la piena conferma.

Massimiliano Allegri lo ha praticamente riscoperto nella tournée estiva negli States e a quel momento è rientrato in gruppo per non uscirne più. La perdita in corsa di Pogba e Fagioli ha senza dubbio favorito il suo maggior impiego e quando Allegri ha deciso di utilizzarlo McKennie ha sempre risposto positivamente, anche andando a ricoprire diversi ruoli. Nella Juventus che verrà vi sarà ancora un posto per Weston McKennie. A conferma di come il calcio sia di più schizofrenico dei cosmi e la Juventus il suo pianeta-simbolo.