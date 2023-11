Pogba, l’addio alla Juventus è di famiglia: indizio UFFICIALE

Pogba, l’addio è di famiglia: l’indizio sul futuro del centrocampista francese arriva direttamente dalla compagna

In tempi di social ogni passaggio diventa un indizio. Sì, perché seguire o meno una persona, togliere il follow, o magari iniziare proprio a interagire sulle varie piattaforme, ormai è diventato un segnale di quello che potrebbe essere il futuro. Insomma, i calciatori (e anche chi gli sta accanto) devono stare attenti a tutti.

Ieri vi abbiamo parlato di Pogba, con Deschamps, commissario tecnico della nazionale francese, che ha di fatto anticipato quella che potrebbe essere la squalifica dell’ex United. Non sappiamo se la Juve deciderà di rescindere quel contratto quando verrà ufficializzato il tempo che il centrocampista dovrà rimanere fuori, di certo c’è un’altra cosa, un indizio, che arriva direttamente dalla compagna del giocatore. Sì, la fidanzata di Pogba non segue più la Juventus su Instagram, e questo ovviamente indica come le come le strade si potrebbero separare.