Penalizzazione UFFICIALE: tolto un punto in classifica ai bianconeri

Adesso la penalizzazione è ufficiale, un punto in meno in classifica, cosa è successo nel campionato: i dettagli.

Il mondo del calcio italiano è stato recentemente scosso da una decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – che ha inflitto una pesante penalizzazione alla società ASD Castrovillari Calcio. La squadra calabrese, già in difficoltà in classifica nel raggruppamento I di Serie D, dovrà affrontare una serie di sfide aggiuntive dopo la pronuncia delle sanzioni. Il verdetto ha colpito non solo la squadra, ma anche il presidente Nicola Mazzucca, il quale è stato oggetto di una decisione disciplinare separata.

Così, di seguito, scrivono dal portlae ‘tuttoseried’, a proposito della situazione: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare -, ha inflitto 1 punto di penalizzazione alla società ASD Castrovillari Calcio da scontare nella corrente stagione. Ha inflitto, infine, 4 mesi di inibizione al Presidente della società calabrese Nicola Mazzucca, vista la proposta di accordo presentata dallo stesso dirigente del Castrovillari.

La squadra calabrese, già ultima in classifica nel raggruppamento I di Serie D, si ritrova così con solo due punti all’attivo.

1 punto di penalizzazione in Serie D

La sentenza del Tribunale ha stabilito che la ASD Castrovillari Calcio subirà una penalizzazione di 1 punto da scontare nella corrente stagione. Questa decisione aggiunge ulteriori difficoltà alla squadra, già in ultima posizione in classifica con solo due punti all’attivo. La penalizzazione si prospetta come un ostacolo significativo nella lotta della squadra per evitare la retrocessione.