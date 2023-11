Juventus-Inter, allarme Inzaghi: il titolarissimo si ferma in Nazionale

Juventus-Inter, il tecnico nerazzurro è in ansia: il giocatore vittima di un affaticamento muscolare durante l’allenamento odierno.

Due giorni a Italia-Macedonia del Nord. Una sfida che gli azzurri di Luciano Spalletti devono vincere a tutti i costi per poter successivamente affrontare l’Ucraina con due risultati su tre a disposizione. Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per un appuntamento cruciale nel percorso della nazionale italiana verso Euro 2024, dove bisognerà difendere il titolo conquistato nel 2021.

I nordmacedoni, tuttavia, non evocano bei ricordi. Nel 2022 beffarono l’Italia nel recupero di un match stregato, estromettendoci per la seconda volta di fila dalla fase finale di un campionato del mondo. Furono indigesti anche lo scorso settembre, rovinando l’esordio di Spalletti sulla panchina azzurra. Complice un campo non consono al livello di una competizione del genere, l’Italia si fece riacciuffare nella ripresa da un eurogol di Bardhi dopo essere andata in vantaggio con Immobile. Chiesa e compagni ora non hanno altra scelta: sfatare questo tabù per raggiungere in classifica l’Ucraina e non essere per forza costretti a batterla.

Juventus-Inter, si è fatto male Bastoni: Macedonia del Nord a rischio

Dal ritiro di Coverciano però continuano ad arrivare cattive notizie. Durante l’allenamento odierno si è fermato Alessandro Bastoni per un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Inter verrà rivalutato domani con accertamenti strumentali più approfonditi per capire meglio l’entità del problema.

Bastoni, dunque, potrebbe saltare la sfida con la Macedonia del Nord, costringendo Spalletti a rimescolare nuovamente le carte, allertando Buongiorno oppure lo juventino Gatti. Si tratta di una notizia che preoccupa anche Simone Inzaghi: l’allenatore dell’Inter teme di perdere un pilastro della sua difesa in una delle partite più importanti della stagione, quella con la Juventus, in programma domenica 26 novembre all’Allianz Stadium.