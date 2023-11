Penalizzazione e retrocessione per due colossi mondiali: sta succedendo di tutto

Penalizzazione e retrocessione, Premier League “terremotata” dopo la penalità inflitta all’Everton: in arrivo altre sanzioni?

In Inghilterra, da qualche ora, non si parla d’altro. La Premier League è stata letteralmente “terremotata” dalla penalizzazione inflitta all’Everton per non aver rispettato le regole del famigerato fair play finanziario. Una mazzata tremenda per i Toffees.

Che scivolano così dal quattordicesimo al diciannovesimo posto in classifica per effetto dei 10 punti di penalità decisi da una commissione indipendente del massimo campionato inglese. Il club di Liverpool non ci sta ed ha subito annunciato che farà ricorso. In una nota ha anche tirato una significativa “frecciatina” alla Premier League, dicendo che “monitoreranno con interesse le decisioni prese in ogni altro caso riguardante le regole di profitto e sostenibilità del campionato”. Ed ogni riferimento a società come Chelsea e Manchester City, i cui conti sono finiti da un po’ sotto la lente proprio come l’Everton, è puramente casuale. In tanti, infatti, non appena è giunta la notizia della penalizzazione dei Toffees non hanno potuto fare a meno di pensare a Blues e Cityzens.

Penalizzazione e retrocessione, dall’Inghilterra: “Chelsea e City ora rischiano grosso”

Il City avrebbe violato 115 volte le regole della Premier League negli ultimi anni, mentre il Chelsea potrebbe essere sanzionato dopo le indiscrezioni uscite qualche giorno fa a proposito di alcuni pagamenti non dichiarati durante la gestione di Roman Abramovich.

Come riporta il Daily Mail, Stefan Borson, uno degli avvocati che si è occupato della vicenda del City, si è detto sorpreso dell’entità della penalizzazione inflitta all’Everton. “Senza alcuna sentenza, il -10 per l’Everton mi sembra duro per una semplice violazione del Fair Play finanziario (avrebbe sforato i parametri di circa 20 milioni, ndr)”. Secondo Borson, tuttavia, questa decisione suona come un campanello d’allarme per Manchester City e Chelsea. Le quali, se le accuse nei loro confronti dovessero essere confermate, rischierebbero addirittura la retrocessione in Championship.