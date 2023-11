È finita con la Juve: il Milan lo prende a gennaio

La Juventus si gode qualche giorno di riposo ma tanti suoi giocatori sono in giro per il mondo con le rispettive nazionali.

Sarà una domenica insolita visto che i bianconeri non scenderanno in campo. C’è la sosta in serie A e questo è il momento giusto per iniziare a fare un primo bilancio e magari pensare anche agli innesti da fare nella prossima sessione invernale di trasferimenti.

Finora le cose sono andate abbastanza bene per l’undici guidato da Max Allegri. Che si è posto come obiettivo minimo la conquista di un piazzamento utile per la prossima edizione della Champions. Si è in piena corsa, anzi davanti ad altre rivali. E si può anche strizzare l’occhio al sogno scudetto. Un sogno, vero, visto che altre squadre hanno una rosa più ampia. Ma perché non sognare? Il 2024 potrebbe regalare tante novità e il calciomercato potrebbe rimescolare gli equilibri.

Juventus, il Milan pronto a soffiarti David

Tutte le squadre di serie A in questo periodo hanno iniziato a pianificare colpi per il mercato invernale. A volte bastano pochi ritocchi per cambiare l’inerzia della stagione e magari anticipare a programmare anche la squadra del futuro. C’è una punta che fa gola da tempo alla Juve ed è Jonathan David del Lille.

Weah lo avrebbe voluto volentieri di nuovo al suo fianco ma il futuro del calciatore potrebbe non essere a Torino. Sportmediaset spiega infatti come il Milan sia pronto a farsi avanti già in questo mese di gennaio. Il prezzo del calciatore sta scendendo, visto che si avvicina sempre più la scadenza del suo contratto, a giugno 2025. Ora si stima che il suo cartellino valga 40 milioni di euro, ma il Milan vuole spingere sull’acceleratore e portarlo a Milano come partner di Giroud.