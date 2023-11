Caos nerazzurro: sconfitta a tavolino, il ricorso è UFFICIALE

Caos nerazzurro, il club ha annunciato che presenterà ricorso dopo la decisione del giudice sportivo.

Nell’ultimo fine settimana, con la Serie A che come gli altri principali campionati europei si è fermata per dare spazio agli impegni delle nazionali, è stato il tennis a finire sotto le luci della ribalta. Torino si è fermata per sette giorni – stavolta non per una partita della Juventus – ma per le Atp Finals, il torneo conclusivo della stagione tennistica in cui si affrontano i primi otto della classifica mondiale.

Tutta Italia si è goduta le gesta di Jannik Sinner, il numero uno del tennis italiano che dalla scorsa estate ha fatto passi da gigante, conquistando titoli importanti ed arrivando a piazzarsi tra i primi quattro del mondo. L’altoatesino ha vissuto una settimana fantastica fino alla finalissima (persa) con il più forte di tutti, Novak Djokovic. Una sconfitta che non toglie nulla alla cavalcata del tennista italiano, ormai facente parte a pieno titolo dei più forti di questo sport. Nel weekend appena trascorso, tuttavia, si è giocato anche il decimo turno del campionato cadetto di basket, la Serie A2.

Caos nerazzurro, il Latina Basket non ci sta dopo la sconfitta a tavolino

Non è riuscito a riscattare la delusione patita nel turno precedente il Latina Basket, battuto 92-90 dal Treviglio. Un’altra sconfitta per i nerazzurri, che una settimana fa avevano perso a tavolino – nonostante la vittoria sul campo per 71-86 – contro Monferrato.

Il giudice sportivo infatti aveva punito il Latina con un 20-0 e un’ammenda da 500 euro per mancanza di un atleta “rispetto al minimo di 10 atleti iscritti a referto”. La società della città laziale però non ci sta e attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere che presenterà ricorso. “La Benacquista Assicurazioni Latina Basket – si legge nella nota – con riferimento al comunicato ufficiale n. 224 del 14/11/2023 della Federazione Italiana Pallacanestro e a quanto disposto dal giudice sportivo nazionale, comunica di aver presentato ricorso alla Corte Sportiva Giudicante tramite lo studio dell’avvocato Matteo Sperduti, consulente legale della società”.