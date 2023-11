Dall’Inter alla Juventus: Giuntoli insaziabile, triplo affare Scudetto

Juventus-Inter è già iniziata. Mancano diversi giorni alla sfida del 26 novembre all’Allianz Stadium. La sfida però si gioca anche altrove.

Se c’è una gara del campionato italiano che non ha bisogno di presentazione alcuna è quella che mette di fronte Juventus ed Inter.

Parla la storia recente fatta di polemiche astiose, di feroci scontri verbali, che hanno posto gli uni contro gli altri, a livello di dirigenti, di ex calciatori, di tifosi Vip. Il prossimo appuntamento è per il 26 novembre a Torino e, nonostante il periodo, è facile prevedere come all’Allianz Stadium farà molto caldo. La data fatidica è però ancora abbastanza lontana, ma per accendere Juventus-Inter basta spostarsi su un altro “campo”: il mercato.

Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli, l’aureo passato bianconero ora in forza ai nerazzurri e colui che ne ha ereditato, in parte, le funzioni. Gennaio sarà un antipasto di ciò che accadrà in estate, quando sì farà davvero caldo. Sulle rispettive note acquisti Marotta e Giuntoli hanno diversi nomi in comune e su quelli vi sarà battaglia, molto più di quanto accaduto l’estate scorsa dove su alcuni obiettivi, come Frattesi, la Juve non c’è mai stata.

Juventus-Inter è già iniziata…sul mercato

I nomi sono diversi così come le attuali situazioni fotografate da Radiomercato. Il neo azzurro Andrea Colpani, 24enne centrocampista del Monza con il vizio del gol sembra, al momento, in mano a Beppe Marotta. Al momento.

La Juventus sembrerebbe più indietro, così come altri club, come la Lazio. Un nome su cui si scatenerà una sfida infuocata tra Juventus e Inter è quello di Piotr Zielinski, 29enne centrocampista polacco del Napoli con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Giuntoli lo conosce molto bene dai tempi del Napoli e questo pone la Juventus in leggero vantaggio. Se poi i polacchi bianconeri, Szczesny e Milik, svolgono bene il loro lavoro…

Altro profilo pesante è quello del centrocampista del Liverpool, Thiago Alcantara, classe 1991. Al momento la trattativa di rinnovo con il club inglese è in un fase di stallo. Ed è qui che si potrebbero inserire Juventus e Inter, anche se l’elevato ingaggio del centrocampista dei Reds sembra spingerlo lontano dall’Italia. E dopo l’attacco ed il centrocampo, ecco un nome per la difesa.

Tiago Djalò, difensore portoghese, classe 2000, del Lilla. Anche in questo caso monitorato da entrambi i nostri club. Giuntoli sogna una maxi operazione che veda insieme Djalò e David, entrambi classe 2000, entrambi del Lilla, entrambi prospetti da Juve. E chissà cosa penserà a tal proposito Beppe Marotta.