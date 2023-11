Obiettivo centrato, svolta Juventus: incasso da 20 milioni

By

Svolta Juventus: incasso da 20 milioni. Un affare che potrebbe aprire importanti scenari in vista della finestra di mercato di gennaio.

Possibili acquisti, ma necessarie cessioni. La Juventus viaggia ormai da tempo su questa lunghezza d’onda. Ha iniziato l’estate scorsa anche se poi gli acquisti si sono limitati soltanto all’arrivo di Timothy Weah.

Per gennaio lo scenario non cambia. Cristiano Giuntoli valuta possibili ingressi che potrebbero aumentare, qualitativamente e quantitativamente, un organico che è in evidente deficit di elementi soprattutto dopo la doppia squalifica comminata a Pogba e Fagioli. E se qualcuno arriverà comunque qualcuno dovrà necessariamente partire. Sono i vasi comunicanti di natura economica che vigono in casa Juventus.

Tra coloro che potrebbero traslocare dalla Continassa vi sono gli elementi che non hanno trovato il giusto, ed auspicato spazio, in squadra. Massimiliano Allegri è stato chiaro fin dal primo giorno di ritiro. Una rosa ridotta al minimo, poiché non vi saranno le competizioni internazionali. Il tecnico livornese poi ama puntare su un blocco di giocatori ben preciso. Normale quindi che chi ha giocato di meno possa chiedere di essere ceduto.

Tra questi vi è certamente Samuel Iling Junior, grande talento inglese, classe 2003.

La Juventus stima molto Samuel Iling Junior e valuterebbe un’eventuale cessione soltanto nel caso venisse accolta la sua richiesta economica, ovvero 20 milioni di euro.

Iling Junior ha sperato che in questa stagione il suo minutaggio potesse subire un incremento importante e che la Juventus puntasse decisamente su di lui. Al momento così non è stato. Ecco quindi che l’ipotesi di una sua cessione già gennaio prende sempre più corpo. A conferma di ciò Football Insider ci fa sapere come il Tottenham sia fortemente interessato all’esterno inglese bianconero.

Il club londinese, infatti, vorrebbe riportare in patria l’Under 21 inglese, cresciuto sempre a Londra ma sponda Chelsea. La formazione allenata da Ange Postecoglou potrebbe sfruttare la finestra di mercato di gennaio per inserire un attaccante esterno visti i recenti infortuni di Manor Solomon ed Ivan Perisic. Iling Junior è un’opzione reale degli Spurs. L’esterno inglese ha il contratto con la Juventus che scadrà il 30 giugno 2025.

Le prossime settimane ci diranno se sussistono le condizioni per una positiva conclusione della trattativa. La Juventus rimane in attesa di novità provenienti dalla capitale inglese, sponda Tottenham, ed intanto studia come eventualmente investire i denari ricavati dalla cessione di Samuel Iling Junior.