No di Allegri, colpo di Giuntoli ‘sfiduciato’: il tecnico della Juve ha detto basta

Calciomercato Juventus, Allegri dice no, almeno per il momento, al colpo voluto da Giuntoli. Si programma per giugno, non per gennaio

Gennaio si avvicina e con esso anche la possibilità di andare a prendere dei giocatori che possono decisamente tornare utili nella seconda parte di stagione, quando la Juventus dovrà a tutti i costi cercare, intanto, di chiudere tra le prime quattro e poi magari chissà, cercare di continuare a lottare per lo scudetto.

E Allegri, visto che ormai sembra aver trovato sotto il profilo tattico l’abito migliore per la sua squadra, non ha intenzione di cambiare il sistema di gioco della Juventus tant’è che si profila uno stop nell’operazione Berardi. Almeno per il mercato di riparazione ovviamente. A spiegare questo ci ha pensato Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky, ecco quello che ha detto.

Calciomercato Juventus, stop Berardi

Nel merito di un possibile arrivo di Berardi, il giornalista ha spiegato questo. “È un’idea soprattutto della società, quindi di Giuntoli che vorrebbe mettere a disposizione dell’allenatore giocatori come caratteristiche diverse, ma il tecnico a gennaio non vuole rompere gli equilibri trovati, né tattici né proprio di figure determinanti nell’undici titolare”.

Insomma, semmai, Allegri vorrebbe uomini adatti al 3-5-2 e non esterni offensivi che possono praticamente solo giocare in quella zona di campo. Ed è per questo motivo immaginare che a gennaio ci possa essere il colpo che porta a Domenico Berardi. Un colpo che quindi si potrebbe fare nel prossimo mese di giugno, visto che la Juventus non vuole comunque perderlo d’occhio. Vedremo se queste indiscrezioni ovviamente verranno confermate da quelli che saranno i fatti.