“Sta facendo impazzire tutti”: l’Allegri ‘virtuale’ è un bug clamoroso

I due volti di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ci appare in una veste insolita, ma divertentissima. Quale?

C’è chi immagina un Massimiliano Allegri assorto nei suoi pensieri. Con la leggerezza che soltanto una certa toscanità è in grado di regalare, però, profondamente concentrato. Domenica il campionato riprende dopo la sosta.

Domenica, a Torino, arriva l’Inter e non si più giocare, conta solo vincere. Non ha tutti a disposizione. Osserva, valuta chi sta meglio e potrà scendere in campo e chi, invece, dovrà saltare la prova. E poi c’è chi ha visto un Massimiliano Allegri come appare in un post di Tuttosport su X. Ed è un’Allegri che all’Inter non ci pensa proprio più.

“Allegri skilla su FC24: è un bug, sta facendo impazzire tutti“. Così recita la didascalia del post e in effetti il Massimiliano Allegri che si può ammirare è un portento che si destreggia abilmente con pallone. Destro, sinistro ed uno stacco in elevazione per colpire la palla di testa degno del miglior Cristiano Ronaldo.

Tutto il miglior repertorio del miglior Massimiliano Allegri concentrato in un videogioco. Anche se un internauta, che non ha nulla da spartire con l’Inter, in risposta al post ha scritto giustamente: “Fenomeno puro…anche se lui lo fa scalzo”. Allegri lo ha fatto vedere. Come dargli torto?