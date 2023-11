Tre calciatori nell’operazione: la Juve ‘impacchetta’ lo scambio per Vlahovic

Calciomercato Juventus, tre giocatori nell’operazione: i bianconeri in questo modo pensano all’addio di Vlahovic. Sul piatto due cartellini

L’addio di Vlahovic era nell’aria la scorsa estate e potrebbe tornare nell’aria anche la prossima, di estate. A gennaio è difficile se non impossibile che la Juve si liberi del giocatore anche se, magari, in un’operazione che potrebbe regalare ad Allegri due elementi si potrebbe inserire.

Ecco, questa è l’ultima novità lanciata dalla Spagna e precisamente da El Gol Digital, che svela come Simeone potrebbe dire di sì al possibile addio di De Paul se nell’operazione che coinvolge anche la Juventus venisse inserito appunto il centravanti serbo. E in questo caso i bianconeri avrebbero diritto anche ad un indennizzo economico molto importante. Che potrebbe essere coperto con l’inserimento, si spiega, di un altro cartellino.

Calciomercato Juventus, anche Depay per Vlahovic

E il nome è quello di Depay, centravanti olandese che dentro la squadra di Simeone anche per via di qualche problema fisico sta trovando pochissimo spazio. Un giocatore che a quanto pare potrebbe anche essere inserito in questa trattativa. Un 2×1, insomma, per arrivare a prendersi quello che sicuramente è un attaccante che potrebbe dire la sua anche in campo europeo per molto tempo.

Insomma, questa è la novità e non ci pare nemmeno possa essere considerata di poco conto. Un’operazione di mercato che coinvolgerebbe quindi tre giocatori importanti. Ma come detto difficilmente la Juve si libererà del classe 2000 ex Fiorentina nella prossima finestra invernale. E un tentativo per De Paul verrà fatto lo stesso, sperando possa andare a segno.