Out almeno otto mesi per infortunio: polverizzano la Juve in extremis

Si torna a giocare in serie A con la Juventus che è attesa la partita davvero molto delicata contro l’Inter.

È inutile negare come questa sia una partita molto attesa dalle due tifoserie, divise da una rivalità storica. In palio non ci sono soltanto i tre punti anche una possibile svolta psicologica per i bianconeri di Massimiliano Allegri. Che aumenterebbero la consapevolezza nei propri mezzi e potrebbero sognare qualcosa in più di un posto nella prossima Champions League.

Al di là della partita di domenica sera la Juventus ha dimostrato finora di avere tutte le carte in regola per poter ambire ad un piazzamento importante. I bianconeri hanno raccolto tanti risultati positivi e sembrano ormai aver trovato il giusto equilibrio tattico. Qualche innesto che potrebbe arrivare nella sessione di calciomercato di gennaio potrebbe aumentare le alternative da sfruttare per l’allenatore juventino, che sa molto bene come in alcune zone del campo ci sia la necessità di avere rinforzi.

Juventus, anche il Barcellona sulle tracce di Hojbjerg

E’ soprattutto il centrocampo il reparto che più ne necessita, in considerazione del fatto che Allegri ha perso due elementi della sua rosa per questa stagione. Sono ormai diverse settimane che si stanno facendo tanti nomi come possibili rinforzi, tra cui anche quello di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham.

Il problema però è la concorrenza, perché le dinamiche di mercato sono sempre in continua evoluzione e alla lista delle pretendenti per il giocatore degli Spurs ora si è aggiunto anche il Barcellona. E il perché è facilmente comprendibile, visto che Xavi ha perso per un grave infortunio Gavi, che dovrà rimanere fuori per molti mesi. Ai blaugrana serve dunque un nuovo mediano e anche Hojbjerg è nella lista dei candidati oltre a Thiago Alcántara e Giovani Lo Celso.