Juventus, Allegri e le dimissioni a fine stagione: “Vuole farlo, non ha gradito questo”

Juventus, Allegri e le dimissioni a fine stagione. Il pareggio ottenuto in casa contro l’Inter non migliora l’umore del tecnico livornese.

La grande, ed attesissima, sfida dell’Allianz Stadium si è conclusa con un pareggio che sembra soddisfare tutti e nessuno. Una partita incolore, segnata da polemiche che sembrano essere l’unica costante nelle sfide tra i bianconeri e nerazzurri.

Massimiliano Allegri, come da prassi, avrà osservazioni costruttive da fare ai suoi ragazzi. Rilievi che la partita di domenica sera ha posto in evidenza anche se, considerate le numerose assenze, il tecnico livornese può ritenersi complessivamente soddisfatto. Allegri sta ottenendo risultati insperati perfino dalla stessa società Juventus. La formazione bianconera è soltanto a due punti dalla corazzata Inter che ha puntato non solo lo scudetto ma anche la Champions League, anche se Beppe Marotta questo non lo confesserà mai.

La Juventus, dopo tredici giornate, è seconda in classifica con 9 punti in più sulla quinta, la Roma. Perché è quello l’unico riferimento che conta, poiché l’unico obiettivo bianconero in questa stagione è la conquista di un posto valido per la partecipazione alla prossima Champions League. Il resto, come si dice in questi casi, è fuffa. Eppure, nonostante i risultati del campo gli stiano dando ragione, Allegri non è sereno per quanto sta accadendo attorno a lui. Di questo ha parlato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

Juventus, Allegri e le dimissioni a fine stagione

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, parlando della Juventus, si è soffermato sulla questione Massimiliano Allegri e sul suo futuro sulla panchina della Juventus.

Lo spunto gli è stato offerto dalle parole di Antonio Conte rilasciate durante l’incontro che l’ex tecnico bianconero ha avuto con gli studenti dell’Università del Salento. Nelle parole del tecnico si è letta quasi la speranza di un nuovo matrimonio con la Juventus. Il direttore del quotidiano sportivo romano ha commentato le sue dichiarazioni durante la trasmissione Pressing, sulle reti Mediaset.

“La tempistica delle parole di Conte l’ho trovata fuori luogo, perché se lo avessero fatto a lui non l’avrebbe presa bene…Era all’Università del Salento, queste cose arrivano dappertutto. Sicuramente qualcuno non ha gradito, questo te lo posso garantire“, queste le parole di Zazzaroni, riportate da ilpallonegonfiato.it. Troppo facile pensare immediatamente ad Allegri, sul cui futuro Ivan Zazzaroni sembra non avere dubbi.

“Allegri? Lui vuole andare via. Vi sembrano le condizioni per rimanere? Prenderà i soldi e se ne andrà. Fine delle trasmissioni. Lui appartiene ad un’altra Juventus. Una Juventus che non c’è più e quindi è un po’ disorientato da questo punto di vista. Si dimetterà? Ci sono tanti modi per andare…“. Dopo le sensazioni di Maurizio Pistocchi, ecco le parole di Ivan Zazzaroni. Sembra proprio che Antonio Conte stia ritornando alla Juventus.