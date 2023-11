Restyling Juventus: Giuntoli impone la nuova linea verde

Giuntoli pensa anche alla Giovane Juventus. la Juventus che verrà avrà diversi volti giovani e diversi li ha già in casa. Pronti al lancio.

La Juventus di domani avrà numerosi volti giovani, vuoi per scelta, vuoi per necessità. Il progetto giovani, però, nella Juventus è nato da tempo.

Era il 2018 quando la società bianconera ha dato vita alla sua seconda squadra denominata, allora, Juventus U23. Nel 2022 ha assunto l’attuale denominazione Juventus Next Gen. La Juventus, anche in questa occasione, è stata la pioniera seguita, da questa stagione, dall’Atalanta. Nell’ultimo anno e mezzo l’albero della Gioventù della Juventus sta portando frutti abbonanti e di qualità.

Quando nominiamo Fagioli e Miretti sembrano già due elementi della vecchia guardia bianconera, eppure loro arrivano da lì. Così come i tre campioncini in prestito al Frosinone, Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge e per chi è ancora parte integrante della Next Gen come Yildiz e Huijsen che, all’occorrenza, sono stati aggregati alla prima squadra da Massimiliano Allegri.

La Giovane Juventus cresce e diventa sempre più importante nel progetto bianconero. E anche nella Next Gen occorre prestare la massima attenzione ai contratti in scadenza e rinnovarli in tipo per non correre il rischio di perdere talenti.

Giuntoli pensa anche alla Giovane Juventus

A proposito i contratti in scadenza nella Next Gen ci illumina l’insider di mercato Nicolò Schira.

“Il contratto di Luis Hasa scade a giugno 2024, ma c’è la possibilità di prolungarlo fino al 2025. Molti club hanno mostrato interesse per lui: Borussia Dortmund e Lipsia sono pronte a presentare offerte importanti. La Juventus lavora al prolungamento i contratto per il centrocampista azzurro“.

Luis Hasa, trequartista della Juventus, è nato a Sora, in provincia di Frosinone, come Vittorio De Sica ed Anna Tatangelo. Classe 2004, è figlio di genitori albanesi. Il talento bianconero è stato il grande protagonista della vittoria dell’Italia Under 19 al Campionato Europeo del 2023 dove è stato nominato: Giocatore del Torneo.

Era il 17 dicembre 2022 quando Luis Hasa è stato inserito nella rosa della Next Gen. Non è passato nemmeno un anno e è un Campione d’Europa pronto a prolungare con la Juventus. Un altro gioiellino che Giuntoli deve pertanto bloccare al più presto. La Juventus di domani avrà numerosi volti giovani e tanti sono già in zona Continassa.

Un tesoro inestimabile da non sperperare. Mai.