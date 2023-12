La Juventus passa all’incasso, bigiotteria luccicante: 200 milioni di euro

Il calciomercato della Juventus è destinato ad essere un argomento sempre più presente nelle discussioni delle prossime settimane.

Ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno e dunque per i bianconeri è arrivato il momento di iniziare a fare qualche bilancio rispetto alla prima parte della stagione. I risultati conquistati dagli uomini di Allegri finora sono stati ottimi, tali da far sognare decisamente in grande.

Perché la Juventus si è posta sì l’obiettivo di conquistare un posto nella prossima Champions League, ma è altrettanto vero che l’appetito vien mangiando. Finora la squadra ha dimostrato di potersela giocare anche contro l’Inter, favorita numero uno per lo scudetto. E allora perché non sognare? Molto dipenderà anche dai rinforzi che arriveranno in casa bianconera nel corso del prossimo mese.

Juventus, dalla Next Gen valorizzati tanti ottimi calciatori

Il club bianconero ha la necessità di trovare delle nuove risorse da investire sul mercato. Pesa ovviamente la mancata partecipazione alle coppe europee. E per questo motivo bisognerà pensare a strade alternative, avendo la fortuna di avere un tesoretto cresciuto in casa.

Il giornalista Giovanni Albanese ha quantificato a quanto potrebbe ammontare la valorizzazioni di diversi giocatori cresciuti in Next Gen e che adesso fanno parte della prima squadra o sono in prestito altrove. Da Fagioli a Soulé passando per altri campioncini come Miretti, Yildiz e Huijsen, il valore è cresciuto a dismisura. Altri elementi come Iling Junior, Barrenechea e Kaio Jorge sono altresì in rampa di lancio. Dalla cessione di alcuni di loro potrebbe arrivare una somma da investire in altre operazioni, magari già a gennaio.