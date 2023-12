Le wag bianconere si azzuffano sui social: l’ha fatta grossa

Le wag bianconere se ne dicono di tutti i colori – e di tutte le emoticon – sui social network: ecco cosa è successo.

Lucia Bramani, prima ancora di essere la fidanzata del giocatore bianconero Federico Chiesa, è una modella di fama internazionale. È assai probabile, essendo tale, che in passato l’abbiate vista nelle diverse campagne pubblicitarie alle quali ha prestato il suo splendido viso.

Lavorando nel campo della moda, il suo profilo social sembra un vero e proprio lookbook. Le sue foto sono impeccabili e la 22enne è sempre in gran tiro, come si confà a una modella del suo spessore. Peccato solo che, nelle scorse ore, sia stata beccata in una situazione piuttosto compromettente. E da un’altra wag, anche lei bianconera, come se non bastasse. Ad averla colta sul fatto è Giulia Bernacci, dolce metà di Nicolò Fagioli, il cui ultimo contenuto social non è passato inosservato per ovvie ragioni.

La ragazza, molto amica della bella Lucia, ha ben pensato di prendersi gioco dell’indossatrice scattandole una foto a tradimento. E quello scatto, per il motivo che scoprirete a breve, è diventato virale in men che non si dica su Instagram e sul web in generale.

La “lite” fra wag bianconere in diretta social

Nell’immagine apparsa nelle Instagram Stories della Bernacci qualche ora fa, si vede una Lucia Bramani in versione decisamente inedita. La modella ha messo da parte abiti chic e tacchi vertiginosi e sfoggiato un outfit opinabile che non ha convinto, a quanto pare, la sua amica.

Lady Chiesa indossa un cappotto imbottito lungo fino al ginocchio, con tanto di logo della Juventus in bella vista, pantaloni termici e stivaletti da neve. Era piuttosto infreddolita, la bella Lucia, che per portare a spasso il suo cagnolino non si è preoccupata troppo del suo look.

L’amica ha dunque ben pensato di burlarsi di lei, aggiungendo allo scatto la didascalia, ovviamente ironica, “Si è messa in tiro stasera”. La Bramani, dal canto suo, ha ricondiviso la foto incriminata, dopo aver risposto al contenuto con delle faccine offese e inscenato, quindi, un finto battibecco.