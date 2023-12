Juventus-Napoli, caos finale: parapiglia con Osimhen, ecco cosa è successo

Missione compiuta per la Juventus che nell’anticipo della quindicesima giornata di serie A è riuscita a piegare il Napoli.

I bianconeri sono riusciti a conquistare altri tre punti fondamentali per la loro classifica. In questo modo l’undici di Allegri, almeno per una notte, si è ripresa la vetta della graduatoria di serie A. Una bella soddisfazione per la tifoseria bianconera, che ora spera in un passo falso dell’Inter.

Non è stata una partita semplice quella giocata contro i partenopei. Il Napoli nel primo tempo si è reso più volte pericoloso, c’è voluta una parata super di Szczesny e un errore di Kvaratskhelia per consentire alla Juve di andare al riposo sul nulla di fatto. Scampato il pericolo, nel secondo tempo le cose sono andate decisamente meglio.

Juventus, nervosismo fino ai minuti finali della sfida

Dopo pochi minuti infatti i bianconeri sono riusciti a trovare la via della rete grazie a Federico Gatti. Che ha sovrastato gli avversari su cross di Cambiaso, portando i bianconeri in vantaggio.

Il Napoli ha cercato di reagire ma di fronte si è trovata una squadra sempre organizzata, che ha concesso poco. Dunque la Juventus è riuscita a conservare il vantaggio fino al triplice fischio finale. Poco prima c’era stato un battibecco tra Osihmen e Locatelli, che ha visto coinvolto anche Alex Sandro. Il tutto per eccessivo nervosismo, nato da un fallo di mano del nigeriano. L’arbitro ha ammonito l’attaccante napoletano e il centrocampista della squadra di Allegri.