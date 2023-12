Clausola da 100 milioni: magic Juventus, Giuntoli si inventa l’impossibile

Costa 100 milioni di euro. La Juventus ci prova. E’ partita una sfida di mercato che durerà a lungo. L’obiettivo finale è straordinario.

Quando si parla di mercato la frase di Pierre de Coubertin, dedicata ai Giochi Olimpici: “L’importante è partecipare“, è quanto di più inappropriato vi possa essere. Quando si parla di mercato l’importante è solo portare in porto la trattativa. Il resto è fuffa.

Nel mare magno del mercato internazionale, poi, la regola è ancora più ferrea. La difficoltà, in questo caso è, però, prima di tutto, di natura economica. Ovvero valutare se si sia in grado di poter competere con club che dispongono di risorse maggiori. Anche se poi non sempre vince il più ricco. Per fortuna.

Poi, un po’ come avviene sul campo, dove ogni partita fa storia a sé e dove le sorprese non mancano mai, anche nell’ambito di trattative di mercato può sempre venir fuori la vittoria di un outsider, di un club partito in ultima fila ma che, alla fine, ha conquistato la firma più ambita.

Ora il calcio europeo sembra apprestarsi ad un’altra grande sfida tra grandi club per accaparrarsi un grande talento.

Costa 100 milioni di euro. La Juventus c’è

Il grande talento che sta scatenando l’interesse attorno a sé è un giovane spagnolo e di lui ha parlato l’esperto di mercato Ekrem Konur in post su X: “Real Madrid, Barcellona, Juventus, Liverpool e Manchester United intendono verificare la situazione del 20enne centrocampista del Valencia Javi Guerra“.

Il giovane talento spagnolo, classe 2003, ha iniziato a farsi notare verso il finale della passata stagione. Ma è nella stagione in corso che però Javi Guerra sta attirando le attenzioni dei più importanti club spagnoli ed europei. Un fisico longilineo, con lunghe gambe e due piedi prensili in grado di incantare grazie ad una tecnica sopraffina.

Se a tutto ciò si aggiunge anche un’intelligenza non comune si capisce come il talento del Valencia sia un potenziale fenomeno. In questa stagione ha già disputato 13 partire e realizzato 3 reti con in più un assist. E il suo prezzo continua a salire.

Secondo quanto risulta a sosfanta.com il giovane canterano del Valencia ha rinnovato il contratto con tanto di clausola rescissoria fissata attorno ai 100 milioni di euro. Premier favorita mentre l’Italia dice “arrivederci e grazie“.