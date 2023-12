Juventus-Inter infinita: chiusura dell’affare imminente

L’Inter adesso potrebbe inserirsi nella corsa al giocatore che piace tanto ai bianconeri: tutti i dettagli dell’operazione.

L’Inter, attuale leader della Serie A, non si accontenta soltanto della vetta in classifica ma ambisce a diventare anche la regina del mercato. Un possibile colpo che potrebbe infliggere una beffa alla Juventus è rappresentato dall’interesse sempre più concreto verso il difensore del Lille, Djalo, finito anche nel mirino della Vecchia Signora.

La Milano nerazzurra sembra determinata a strappare Djalo alla concorrenza, preparando un colpo che potrebbe portare il difensore nella squadra di Simone Inzaghi già nella finestra di mercato di gennaio. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha riportato che l’operazione potrebbe concretizzarsi grazie a un blitz, mettendo fine alle speranze di Allegri e della Juventus di accaparrarsi il giovane talento.

Blitz per Djalo: lo chiude Marotta

Il difensore portoghese è stato oggetto di interesse anche da parte della Juventus, ma l’Inter sembra avere messo in campo tutte le risorse necessarie per assicurarsi i servizi di Djalo. Questo possibile affare rappresenterebbe un altro capitolo della competizione accesa tra le due squadre, non solo in campo ma anche sul mercato. La strategia dell’Inter, guidata da Inzaghi, sembra volta a rinforzare ulteriormente la squadra e consolidare la propria posizione di vertice in Serie A. Nel frattempo, Allegri e la Juventus sono costretti a rivedere le proprie strategie di mercato, con la possibilità che il difensore del Lille possa presto indossare la maglia nerazzurra anziché quella bianconera.

La finestra di trasferimento di gennaio si prospetta quindi carica di tensione e rivalità tra le due squadre, con l’Inter pronta a dimostrare la sua forza non solo in campo ma anche sul fronte degli acquisti. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi e se Djalo diventerà il nuovo tassello del progetto nerazzurro o se la Juventus riuscirà a ribaltare la situazione nell’ultimo minuto.