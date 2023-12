Agente di Vlahovic in città: firma da 9 milioni di euro annui

Agente di Vlahovic in città, si accende il dibattito sul futuro dell’attaccante serbo: le strade da percorrere sono solamente due.

Dusan Vlahovic contro il Napoli è rimasto in campo settanta minuti. La sua non è stata una prestazione completamente negativa. Certo, il gol sbagliato dopo l’assist al bacio servitogli da Federico Chiesa ha un peso specifico non indifferente nel giudizio sulla partita dell’attaccante serbo – per la maggior parte dei quotidiani sportivi non ha raggiunto la sufficienza – ma l’ex viola ha dato comunque la sensazione di non essere totalmente avulso dal match. Da uno come lui, però, ci si aspetta sempre qualcosa in più.

Ed il fatto che sia rimasto un’altra volta a secco – da settembre l’unico gol l’ha segnato con l’Inter – ha di nuovo riacceso il dibattito. Che fare con Vlahovic? Tenerlo a Torino oppure venderlo senza rimpianti se dovesse arrivare l’offerta giusta? La tifoseria, in questo caso, è spaccata. C’è infatti chi lo considera ancora un potenziale crack, dando indirettamente la “colpa” della sua scarsa incisività al gioco troppo conservativo di Massimiliano Allegri. E poi c’è chi invece ritiene che due anni (arrivò alla Juventus nel gennaio 2022 dalla Fiorentina) siano sufficienti per dare un giudizio definitivo sul calciatore. Convinti che in questo momento alla Signora serva un attaccante con altre caratteristiche.

Agente di Vlahovic in città, si valuta il prolungamento con ingaggio spalmato

Un dibattito che si protrarrà inevitabilmente almeno fino a giugno, quando Vlahovic, come da accordi iniziali, si vedrà quasi raddoppiare l’attuale ingaggio, fino a 12 milioni l’anno.

Dusan #Vlahovic’s agent (Darko Ristic) was in Turin in the last days. #Juventus’ plans don’t change: to complete the contract extension the striker has to spread his salary (€12M/year from July 2024 until June 2026) in a new wage of €8-9M/year until 2027 or 2028. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 10, 2023

E a quel punto bisognerà fare una scelta: se il giocatore non accetterà di spalmare il suo stipendio la Juventus valuterà seriamente l’ipotesi cessione. Il suo agente, Darko Ristic, in questi giorni è stato a Torino e, come riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club gli ha prospettato questa soluzione, in realtà l’unica per consentirgli di restare al centro del progetto bianconero. Spalmando l’ingaggio, infatti, Vlahovic firmerebbe un prolungamento fino al 2027 o 2028 andando a percepire 8-9 milioni l’anno anziché 12.