Nuovi innesti sul mercato: UFFICIALE, Juve allo scoperto

Nuovi innesti sul mercato, adesso è ufficiale anche la presa di posizione della Juventus. Manna esce allo scoperto. Ecco cos’ha detto

Gennaio si avvicina e la Juventus, che in questo momento nonostante le assenze è in piena lotta per lo scudetto, spera di trovare qualche buona opportunità sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri qualche elemento che possa aiutare il tecnico sulle scelte. Soprattutto in mezzo al campo.

In queste settimane si è parlato molto di uomini che potrebbero arrivare alla Continassa. Ma mai la Juventus, prima d’ora, era uscita allo scoperto come ha fatto questa mattina il direttore sportivo Manna che ha parlato all’interno del premio Ussi come sportivo piemontese dell’anno. Le sue parole sono state riportate da calciomercato.it

Nuovi innesti sul mercato, le parole di Manna

“Gennaio? Siamo pronti a valutare le opportunità che si presentano senza fare voli pindarici, non siamo alla ricerca spasmodica di un calciatore” ha detto. Quindi nessuno si aspetti il colpo grosso, anche se la Juve ne avrebbe bisogno. E poi ovviamente anche una battuta su Pogba e Fagioli, i due assenti che hanno messo davvero in difficoltà la Juve.

“E’ normale che la rosa era stata pensata con due giocatori in più” ha detto ovviamente il dirigente bianconero. Anche lui sa benissimo, e non si nasconde proprio, che qualcuno serve per ovvi motivi, anche squisitamente numerici. Non sarà facile riuscire a prendere qualcuno che possa alzare il tasso tecnico della rosa, ma uno sforzo forse, nonostante queste parole, potrebbe essere in programma. Manca poco per scoprire la verità.