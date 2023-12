Ritorno alla Juventus, l’agente vuota il sacco: “Riscatto sulla carta”

Ritorno alla Juventus, l’agente del centrocampista vuota il sacco e dico quello che al momento non è mai stato mai detto. Ecco la novità

Nel corso della scorsa estate la Juventus è riuscita a piazzare diversi elementi in prestito che hanno permesso a Giuntoli di alleggerire il monte ingaggi. Però alcuni di loro la prossima estate potrebbero pure tornare alla Continassa, facendo rivivere lo stesso problema.

Vabbè, vedremo quello che succederà nei prossimi mesi, ma una novità importante arriva sicuramente su quello che potrebbe essere il ritorno di Arthur a Torino. Il centrocampista brasiliano, passato alla Fiorentina dove sta facendo assai bene in questa stagione, è sicuramente uno di quelli in bilico, soprattutto perché il suo ingaggio è bello importante. A cercare di fare un poco di chiarezza, così come riportato da calciomercato.it, ci ha pensato il suo agente, Pastorello.

Calciomercato Juventus, la situazione Arthur

“Sta benissimo alla Fiorentina. Il riscatto? Più sulla carta che pratico” ha confermato l’agente del brasiliano. C’è da dire, comunque, una cosa: se l’ex Barcellona, arrivato alla Juventus nell’ambito dell’operazione che ha portato Pjanic in Catalogna, dovesse fare vedere per tutto l’anno quello che fino al momento è riuscito a fare, allora la Juve per il proprio centrocampo un pensiero ce lo potrebbe sicuramente fare.

Le sue prestazioni per il momento non sono mai quasi scese sotto la sufficienza. E questo è davvero sotto gli occhi di tutti. Un elemento che sembra rinato sotto la guida di Italiano e che potrebbe anche fare comodo ad Allegri o a chi per lui. Sicuramente, vista la situazione al momento, dello spazio dentro i bianconeri in mezzo al campo lo avrebbe trovato. Ma col senno di poi siamo tutti bravi.