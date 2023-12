Spavento per Gabbia, sviene in campo e la partita è sospesa: ora è cosciente

Preoccupazione durante il match di Europa League tra Rennes e Villareal: colpo alla testa per l’ex Milan

Grande apprensione per l’ex difensore del Milan Matteo Gabbia durante i minuti finali di Rennes-Villarreal. Il centrale è svenuto in campo, destando grande spavento in tutto lo stadio.

Nel recupero il difensore, di proprietà del Milan e che in rossonero potrebbe tornare a gennaio, è caduto a terra privo di sensi dopo uno scontro con Albiol. Brutta gomitata alla tempia per Gabbia che crolla a terra. Immediati i soccorsi dello staff medico del Villarreal che sono riusciti a intervenire in tempo. Il match è stato sospeso per qualche minuto e per fortuna il difensore ha ripreso i sensi, abbandonando il campo in barella, tra gli applausi del pubblico.

Paura per Gabbia: sviene a terra dopo uno scontro alla testa

La partita tra Rennes e Villarreal è ripresa dopo circa 5 minuti, concludendosi con la vittoria del ‘Sottomarino Giallo’, naturalmente dedicata al compagno uscito malconcio.

Adesso tutta la squadra ha il pensiero a Gabbia e alle sue condizioni. In seguito ad accertamenti arriveranno informazioni più dettagliate in merito allo scontro subito. Il fatto che abbia riacquistato i sensi è già un segnale positivo.