Michela Persico, il tulle trasparente fa felici i fan: tutto in mostra

Michela Persico ha chiesto ai fan di decretare l’abito migliore fra due, ma i follower non hanno avuto dubbi: tulle tutta la vita.

Raggiungere Catania, tra turbolenze, ritardi e dirottamenti vari non è stata proprio una passeggiata. Ne è valsa la pena, però, di affrontare un viaggio così lungo e tormentato, visto e considerato che è stata la star indiscussa della serata e che il pubblico non ha avuto occhi che per lei.

Per chi? Per Michela Persico, ovviamente, giornalista sportiva nonché wag. Una delle più amate d’Italia, per inciso, che non è certo un dettaglio di poco conto, anzi. La moglie di Danilo Rugani aveva un appuntamento molto importante al quale presenziare in Sicilia: ha dovuto presentare, insieme a Gianluca di Marzio, figlio dell’indimenticato Gianni, la 21esima edizione del Premio Nazionale del calcio siciliano. E lady Rugani, manco a dirlo, con la sua dialettica perfetta e con la sua presenza estremamente affascinante, ha fatto un figurone.

Di ritorno a casa, ad attenderla c’erano il marito, difensore della Juventus, e il piccolo Tommaso, nato dall’amore tra la giornalista e il calciatore. Un bambino delizioso che è spesso protagonista delle stories di Michela e che, a questo punto, è ormai diventato anch’egli, nel suo piccolo, una celebrità.

Giochi di prestigio per Michela Persico

Ma facciamo un passo indietro e torniamo, per un attimo, all’evento che la Persico ha presentato a Catania. Sul palco, dicevamo, è stata impeccabile, e ha anche indossato due abiti da capogiro.

Non tutti erano presenti alla serata dedicata al calcio siciliano, naturalmente, motivo per il quale la splendida Michela ha ben pensato di mostrare ai suoi follower i look sfoggiati sul prestigioso palcoscenico che ha avuto l’occasione di calcare. Erano entrambi meravigliosi e le stavano divinamente bene, ma uno in particolare ha finito con l’attirare la nostra attenzione.

Ci riferiamo a quello, caratterizzato da una scollatura killer, con il corpetto in pizzo e con la gonna in tulle. Completamente trasparente nella parte anteriore, tanto perché la wag mostrasse le sue gambe da urlo, e nero, ma velatissimo, sul retro. Un abito magico, come magica è stata la reazione dei follower che, come avrete certamente immaginato, l’hanno riempita di cuori e di commenti.