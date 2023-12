Michela Persico, gambe killer e dettaglio bianconero: da perdere la testa

Michela Persico a tutto burlesque. Un dettaglio sfacciatamente bianconero completa il look stellare di lady Rugani.

Si stava godendo le migliaia e migliaia di like ricevute nel weekend quando, all’improvviso, ha avuto inizio quello che non ha esitato a definire un vero e proprio incubo. Una disavventura bella (si fa per dire) e buona ma che, per fortuna, si è conclusa nel migliore dei modi.

A raccontare cosa sia accaduto nelle scorse ore è stata proprio Michela Persico, in arte lady Rugani, che ha rivelato agli utenti per filo e per segno tutti i dettagli di un viaggio, per così dire, piuttosto “avventuroso”. La bella conduttrice, che qualche mese fa ha debuttato sul grande schermo e che presto potrebbe tornare al cinema, nella mattina di domenica ha preso un volo che avrebbe dovuto condurla da Torino a Catania. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che il viaggio, che avrebbe dovuto essere brevissimo, si è protratto molto più a lungo del dovuto.

Ci sono volute più di 7 ore per raggiungere la destinazione finale, a causa del maltempo che ha complicato i piani della moglie di Rugani. “Un viaggio che non mi dimenticherò mai – ha raccontato tramite Instagram Stories – pieno di turbolenze. C’erano dei bimbi a bordo e naturalmente piangevano come dei disperati. Le mamme più agitate di loro che urlavano. Siamo stati dirottati su un’altra pista di atterraggio, le luci si accendevano e si spegnevano”. “Un viaggio stupendo – ha concluso ironizzando – ma siamo sani e salvi”.

Michela Persico manda i fan in tilt: a tutto burlesque