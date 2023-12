Calciomercato Juventus, colpaccio nella notte: incassato il sì decisivo

In questo periodo dell’anno si parla molto delle possibili mosse di calciomercato della Juventus di mister Allegri.

Gennaio sta per arrivare nella sessione invernale dei trasferimenti c’è molta attesa per capire se la società bianconera riuscirà a portare alla corte dell’allenatore livornese dei nuovi tasselli. Calciatori che dovranno elevare la qualità di un organico chiamato a raggiungere dei grandi traguardi.

La Juventus deve assolutamente centrare almeno il quarto posto in graduatoria per garantirsi l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Ma i risultati che finora ha conquistato chiaramente ingolosiscono la tifoseria. Finora infatti i bianconeri sono stati l’unica formazione in grado di reggere il ritmo dell’Inter di Simone Inzaghi. Che è la grande favorita per la conquista dello scudetto. Nonostante il mezzo passo falso di ieri sera. Gennaio dunque sarà un mese chiave per capire se i calciatori che arriveranno a Torino riusciranno a far sì che alla Juve possa duellare con i nerazzurri fino al termine della stagione.

Juventusm sì di Hojbjerg. Ma il Tottenham non lo cede in prestito

Continua ad essere il centrocampo ovviamente il reparto nel quale si dovrà intervenire prima, visto che in quella zona la coperta di alternative è corta. Fagioli e Pogba sono fuori da tempo, ieri sera l’assenza di Rabiot si è fatta comunque sentire. Serve insomma qualche volto nuovo.

👉 Nuovi contatti tra la Juventus e l’agente di Højbjerg: il danese è un obiettivo concreto per gennaio. Il Tottenham, oggi, non apre al prestito ma si continua a trattare. Emile, sì ai bianconeri pic.twitter.com/2Ut6aExT3W — Daniele Longo (@86_longo) December 16, 2023

Tanti i nomi che sono stati accostati alla Juventus nel corso dell’ultimo periodo. Uno di questi è Hojbjerg, mediano del Tottenham. Il giornalista Daniele Longo su “X” ha spiegato che la Juventus ha già ottenuto il sì del calciatore, ma ora il club deve trattare con il Tottenham. Che non ha aperto alla possibilità di un prestito a gennaio. Si dovrà trovare semmai un’altra strada per arrivare all’accordo.