Giorgia Rossi, ciuffo ribelle e spacco ingestibile: quel vestito è una tortura

Giorgia Rossi ha colto di sorpresa i follower indossando un abito da vera femme fatale: definirlo vertiginoso non renderebbe l’idea.

Basta andare un po’ a ritroso nel suo profilo e spulciare nella gallery fotografica, per notare quanto e come sia cambiata nel tempo. C’era una volta una giornalista, bellissima ma ancora impacciata, che vestiva in maniera appropriata ma “anonima”, senza mai eccedere e senza mai valorizzare al meglio le sue belle curve.

Quella giornalista, col passare degli anni, ha ceduto il passo ad una donna estremamente affascinante e sicura di sé. Molto più sicura di quanto non lo fosse, invece, l’aspirante stella della televisione italiana che fa capolino dalle vecchie foto presenti nella galleria del suo account Instagram. Il fatto che Giorgia Rossi sia cambiata e si sia evoluta, insomma, è sotto gli occhi di tutto. Questo non vuol dire che si sia piegata alle logiche della tv, ma solo che ha imparato ad esprimersi ancor meglio di quanto facesse prima.

Bella lo è sempre stata, sensuale pure, ma adesso è molto più consapevole dei propri mezzi e del suo fascino e lo si evince chiaramente dal modo in cui posa, dagli abiti che indossa, dalla fierezza che traspare dal suo sguardo ogni volta che si collega in diretta su Dazn o che posta qualcosa sui social network.

Pazzesca Giorgia Rossi: lo spacco non lascia spazio all’immaginazione

La collega di Diletta Leotta è cambiata da così a così, soprattutto sul fronte dell’abbigliamento. Talvolta, come si evince dal suo profilo, indossa dei capi talmente seducenti da sembrare una vera e propria femme fatale. Il che, unito alla sua competenza in materia calcistica, fa di lei una vera e propria calamita per i telespettatori.

La portata della sua evoluzione è egregiamente racchiusa, per intenderci, nello splendido scatto che la giornalista e conduttrice di Dazn ha condiviso qualche ora fa su Instagram con i suoi sempre più numerosi follower. La reginetta della streaming tv è seduta sullo sgabello di un elegantissimo bar, ha i capelli raccolti con il ciuffo ribelle che le ricade sul davanti e indossa un abito a prova di coronarie.

Lungo e nero, ma caratterizzato da uno spacco vertiginosissimo, ci regala una visione che va al di là di ogni immaginazione. Una diva grintosa e sicura di sé che ci piace sempre di più ogni giorno che passa.