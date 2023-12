Juventus-Inter fa tappa a Monaco di Baviera: colpo a sorpresa

Juventus-Inter riparte da Monaco. La Juventus e l’Inter pronte a sfidarsi nuovamente sul mercato. E’ nuovamente Giuntoli contro Marotta.

Giuntoli contro Marotta, può darsi che a breve ricominci la sfida. Un obiettivo importante potrebbe infatti rimettere di fronte Juventus ed Inter.

Mentre in campionato la Juventus ha segnato il passo con il pareggio di Genova, sul fronte del mercato non vuole lasciare altro campo libero all’Inter dell’ex Beppe Marotta. In estate la Juventus ha già dato da questo punto di vista dal momento che in diverse trattative, da Frattesi a Carlos Augusto, semplicemente non ha partecipato.

A giugno le condizioni potrebbero essere diverse e Giuntoli potrebbe partecipare alla grande sfida. Una sfida che, è bene precisarlo, non vedrà protagoniste soltanto Juventus e Inter ma i più grandi club europei poiché l’obiettivo da raggiungere è uno dei più grandi centrocampisti d’Europa.

Un giocatore che alzerebbe ulteriormente il già elevato tasso di qualità presente nel centrocampo di Simone Inzaghi, mentre rappresenterebbe un’autentica ‘manna’ per la poca assortita mediana di Massimiliano Allegri.

Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca sembra davvero sul punto di lasciare la Baviera. Sarà presumibilmente a giugno 2024. E L’Europa del calcio si sta già organizzando.

Juventus-Inter riparte da Monaco

E’ il centrocampista del Bayern Monaco il nuovo grande obiettivo dell’Europa del calcio. Ne parla calciomercato.it riprendendo la notizia de la ‘Bild’ che parla di un rapporto ormai giunto ai minimi termini tra il nazionale tedesco e il tecnico dei bavaresi, Thomas Tuchel.

La Premier League o la Saudi League potrebbero rappresentare la prossima scelta professionale di Goretzka. E la Serie A? Marotta ha un ottimo rapporto con il Bayern Monaco, grazie ai recenti affari che hanno portato all’Inter Sommer e Pavard. Ma questa volta potrebbe non bastare.

La Juventus è da anni calcisticamente innamorata di Goretzka, ma gli elevati costi di cartellino ed ingaggio hanno sempre precluso qualsiasi trattativa. Anche adesso il suo elevato stipendio, 7,5 milioni di euro annui potrebbe rappresentare un serio problema. Ma soltanto per la Juventus e l’Inter.