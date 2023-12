La Juventus vende Chiesa e Vlahovic: prenotato per 40 milioni di euro

Sia sul campo che sul mercato, la Juventus continua a far parlare di sé. Le ultime sugli intrecci in casa bianconera.

Il pareggio maturato al Ferraris contro il Genoa ha frenato la corsa della Juventus che ora, nel caso in cui l’Inter battesse la Lazio, potrebbe scivolare a quattro punti di distanza dai nerazzurri.

Oltre ai soliti problemi in fase di costruzione, anche il reparto offensivo ha palesato qualche difficoltà nel contenere gli attacchi della compagine di Gilardino. Ciò che sorprende, però, è la fatica tremenda da parte della Vecchia Signora a creare occasioni importanti nell’area di rigore avversaria. Il gol contro i rossoblu è maturato dal dischetto grazie alla realizzazione impeccabile di Federico Chiesa. Proprio l’ex esterno della Fiorentina si è incaricato di battere il penalty grazie alla gentile “concessione” di Vlahovic. Il serbo, che sta riscontrando tantissime difficoltà a trovare continuità realizzativa, ha incaricato l’amico di battere il rigore anche per esorcizzare quella tensione che ormai pende su di lui come una spada di Damocle. Uno sguardo sulle mosse della Juventus per il reparto offensivo, però, è inevitabile.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e Chiesa potrebbero salutare: ecco Boniface

A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport. Secondo quanto evidenziato, le posizioni dei due attaccanti sarebbero tutt’altro che granitiche. Nonostante la volontà della Juve di rinnovargli il contratto, infatti, Chiesa starebbe prendendo tempo, non chiudendo le porte ad un suo approdo in Premier League.

Ancora più perplessità calamita il rebus Vlahovic. Il serbo, per il quale la Juve aveva valutato seriamente la cessione solo qualche mese fa, potrebbe rinnovare il suo contratto con i bianconeri. Giuntoli, però, vorrebbe fargli firmare un contratto dalle cifre molto più contenute rispetto a quelle che DV9 percepirà nei prossimi anni in virtù dell’attuale contratto. Un suo addio in estate non è da escludere. A quel punto, i bianconeri concentrerebbero le loro attenzioni sull’acquisto di Victor Boniface, nigeriano in forza al Bayer Leverkusen che ha una valutazione che si attesta sui 40 milioni di euro.