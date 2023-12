La Juventus ha scelto l’erede di Vlahovic: la comunicazione è arrivata

Dusan Vlahovic non ingrana e la Juventus ha scelto l’erede per giugno: il prescelto accende l’entusiasmo dei tifosi

La Juventus continua ad aspettare il miglior Dusan Vlahovic che ancora non è venuto fuori in questa prima parte di stagione.

Il serbo ha collezionato appena 5 gol in 14 presenze, troppo poche per un cannoniere che dovrebbe trascinare la Juventus. Inoltre ha anche fallito due rigori e spesso è stato lasciato in panchina, scavalcato da Moise Kean. Per quelle che sono le sue qualità e le aspettative che la società riponeva in lui dopo l’investimento fatto dalla Fiorentina, ad oggi Vlahovic si è rivelato un acquisto profondamente deludente. In estate è stato vicino all’addio, soprattutto quando si è aperto il possibile scambio tra Juve e Chelsea che coinvolgeva sia l’ex Viola che Romelu Lukaku. Qualora la sua stagione non dovesse prendere una piega diversa, la Juventus si troverebbe quasi costretta a sacrificarlo al termine del campionato. Giuntoli sta già pensando a chi potrebbe essere il suo erede e un nome sta acquisendo particolare credito.

Juventus, Boniface è il prescelto per sostituire Vlahovic

Si tratta di Victor Boniface, bomber nigeriano del Bayer Leverkusen, grande protagonista e uomo copertina della Bundesliga 2023-24.

Come riportato da tuttojuve, il Leverkusen chiede minimo 40 milioni di euro per il proprio centravanti. Una cifra destinata ad aumentare, alla luce dei suoi numeri sorprendenti: 9 gol e 7 assist in campionato, 6 gol nelle coppe. Sono 15 i centri stagionali tra tutte le competizioni, un bottino che lo avvicina ai top centravanti europei. A 22 anni è già uno degli attaccanti più richiesti sul mercato e il primo posto del Leverkusen in Bundesliga porta anche la sua firma, oltre che quella di Xabi Alonso, allenatore innovativo e moderno. La Juventus potrebbe spingere per Boniface anche qualora non dovesse arrivare la cessione di Vlahovic. In quel caso a partire potrebbe essere uno tra Moise Kean e Arkadiusz Milik, se non addirittura entrambi. Naturalmente la dirigenza bianconera studia anche altre soluzioni e sicuramente uno come Joshua Zirkzee potrebbe rappresentare un’alternativa più che valida e leggermente meno costosa rispetto a Boniface, almeno per ora.