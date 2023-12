La Juventus polverizza la Serie A: cinque affari per una rosa da Scudetto

Sarà un mese di gennaio molto caldo per i tifosi bianconeri, che sperano nell’arrivo di rinforzi per la loro squadra del cuore.

C’è un ultimo ostacolo da superare in questo anno che si sta chiudendo, è il Frosinone di Eusebio Di Francesco che si può senz’altro definire come una delle squadre rivelazioni di questo campionato di serie A. Lo ha confermato anche andando a vincere con pieno merito sul campo del Napoli.

La Juventus sa bene che per rimanere in scia all’Inter capolista non si può permettere ulteriori passi falsi dopo la mancata vittoria sul Genoa. Concentrazione massima dunque e tanta voglia di far bene per festeggiare al meglio questo Natale. Nel frattempo il lavoro non manca di certo al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che nel corso delle prossime settimane sarà chiamato a portare a Torino dei nuovi giocatori che avranno il compito di migliorare lo spessore tecnico della rosa.

Juventus, Koopmeiners è l’obiettivo primario per la mediana

Il centrocampista rimane la priorità di Allegri, magari ne servirebbe anche un secondo. Quel che è certo è che stanno iniziando a muoversi le pedine e presto potrebbero esserci delle novità importanti per quanto riguarda la rosa bianconera.

⚪️⚫️ Gennaio intenso per la #Juventus – Giuntoli sta cedendo in prestito Dean Huijsen al #Frosinone da dove può rientrare Matias Soulé: la Juve può sacrificarlo sul mercato (c'è il #Southampton), lui come Samuel Iling jr, per fare un'offerta all'#Atalanta per il pallino Teun… https://t.co/4tsrQ4q1cb pic.twitter.com/MCx3v1S7PU — Marco Conterio (@marcoconterio) December 20, 2023

Il giornalista Marco Conterio ha svelato su “X” le possibili mosse di Giuntoli. Cinque i nomi coinvolti. Il difensore Huijsen sta per andare in prestito al Frosinone. Dai ciociari potrebbe tornare Soulè, ma solo di passaggio. L’argentino e Iling Junior sono infatti sulla lista dei possibili partenze. Cessioni volte a recuperare risorse economiche per fiondarsi sull’obiettivo Koopmeiners dell’Atalanta. L’olandese è un elemento che piace molto ad Allegri e il suo arrivo per pregiudicherebbe quello di Phillips dal Manchester City.