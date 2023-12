Calciomercato Juventus, plusvalenza da urlo: assegno da 18 milioni

Juventus e la plusvalenza. Ebbene si, ci sono anche le plusvalenze. Alla Continassa, a sentirle nominare, vengono ancora i capelli bianchi.

Fanno parte del mercato e fanno bene ai bilanci malmessi delle nostre società di calcio. Eppure la Juventus ci ha rimesso le penne, ed un centinaio di milioni come minimo, per le cosiddette plusvalenze fittizie.

Fatte con chi non è dato sapere dal momento che ha pagato soltanto la società bianconera. Ora, alla stessa Juventus, è richiesto di realizzare plusvalenze per il bene del malmesso bilancio. Sperando che poi non paghi nuovamente dazio. Solo lei.

Gennaio è ormai dietro l’angolo e il mercato della Juventus sembra che stia assumendo una forma ben delineata. Almeno nei pensieri dei suoi dirigenti. Se arriverà un nuovo elemento ad infoltire la rosa sarà un centrocampista.

Altrettanto chiaro è colui che renderà possibile, dal punto di vista economico, l’eventuale nuova entrata con la sua repentina uscita. Un profilo che, dopo la passata stagione in cui ha dato il suo contributo con prestazioni importanti, immaginava scenari ben diversi in questa stagione.

Samuel Iling Junior ha da tempo la sua valigia pronta fuori dalla porta. Attende soltanto la comunicazione ufficiale per varcare il cancello della Continassa e salutare la Juventus. Per sempre.

Juventus e la plusvalenza…reale

Sembra davvero arrivata ai titoli di coda l’avventura in bianconero di Samuel Iling Junior, classe, 2003, Under 21 inglese. Lo cercano in tanti. Un club lo troverà, mentre la Juventus lo perderà.

Un post su X di Luca Cimini ci ha aggiornato riguardo le ultime notizie sul futuro prossimo del talento inglese:

“Mi arrivano ulteriori conferme sulla cessione di Iling Junior. Sul giocatore oltre al Tottenham e al Marsiglia vi sarebbe anche il Brighton pronto a investire 18 milioni. Il classe 2003 preferirebbe il ritorno in Inghilterra. Entro dicembre si definirà il suo futuro“.

Il Brighton è allenato dal nostro Roberto De Zerbi. Con De Zerbi sulla panchina della Juventus probabilmente non partirebbe Samuel Iling Junior e non verrebbero messi sul mercato Matias Soulé e Kenan Yildiz. Nemmeno per le odierne, indispensabili plusvalenze. Ma Roberto De Zerbi è un grande allenatore che allena in Premier League…