Svolta improvvisa Bernardeschi: la Juventus ha detto sì

Arriva la svolta per Federico Bernardeschi: dopo le smentite, adesso la Juventus lavora al suo ritorno

In questi mesi sono tanti i nomi venuti fuori in orbita Juventus, alcuni anche piuttosto utopici, altri inaspettati.

In relazione alle possibili mosse del club bianconero nel mercato invernale, è venuta fuori anche la possibilità che a Torino ritorni una vecchia conoscenza. Il nome di Federico Bernardeschi continua ad essere presente in chiave mercato, in vista della sessione invernale e più passa il tempo, più da semplice suggestione inizia a trasformarsi in una possibilità concreta. Ad ottobre, quando vennero fuori le prime indiscrezioni sull’ex Juventus, da fonti vicine ai bianconeri arrivarono secche smentite. Se pur non sia il primo nome in cima alla lista delle preferenze, la dirigenza lo considera un buon profilo che potrebbe rivelarsi utile grazie alla sua capacità di interpretare più ruoli.

Juventus, dalle smentite al ribaltone: il punto su Bernardeschi

Nel corso delle ultime settimane, però, qualcosa è cambiato, anche in seguito alle recenti interviste al miele rilasciate dallo stesso Bernardeschi.

Il giocatore si è proposto velatamente più volte alla Juve, esprimendo tutto l’amore per i colori bianconeri. La Vecchia Signora in questo momento ha altre priorità, soprattutto a centrocampo dove Giuntoli e Manna prenderanno almeno un rinforzo. Quella di Bernardeschi rimane una pista da tenere in gioco, ma non come bisogno primario da parte della società. Tra l’ex Fiorentina e Massimiliano Allegri c’è sempre stato un suo rapporto, di conseguenza l’allenatore livornese non si opporrebbe a un suo ritorno. Come sottolineato dal giornalista Mirko Di Natale, adesso la Juventus sta pensando concretamente a Bernardeschi che da utopia di mercato è diventato un nome papabile per gennaio. Dopo le stagioni in America con la maglia del Toronto, Bernardeschi sente il bisogno di tornare in Italia e la Juventus per lui sarebbe come un ritorno a casa. Il suo contratto scadrà nel 2026 ma con la giusta cifra, la Juventus potrebbe riuscire ad assicurarsi il suo ritorno. Molto dipenderà anche da quali e quante saranno le cessioni a gennaio, e quindi dalle conseguenti entrate economiche.