Calciomercato Juventus, sì di Allegri: doppietta in Serie A

La Juventus apre al prestito del centrocampista: due club in Serie A se lo contendono per gennaio

Manca sempre meno all’apertura del calciomercato invernale e la Juventus sembra pronta a prendersi un ruolo da protagonista.

A gennaio la Juventus procederà con i rinforzi, soprattutto a centrocampo ma parallelamente lavorerà anche sulle cessioni. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino per fare nuove esperienze. Samuel Iling-Junior ad esempio è alla ricerca di minutaggio e alla Juventus sembra essere chiuso. Diversi club di Premier League hanno messo gli occhi su di lui che potrebbe valutare di tornare in Inghilterra già a gennaio, spingendo col proprio entourage. Anche Kenan Yilidz è candidato a lasciare Torino durante il mercato invernale. Abbiamo raccontato anche di Matias Soulé, attualmente in prestito al Frosinone e in campo contro la Juventus nel weekend per la 17ª giornata di campionato. Nell’elenco dei possibili partenti c’è anche Alex Sandro, in scadenza a fine stagione. In questo senso la Juventus è disposta a valutare la cessione di Hans Nicolussi Caviglia.

Juventus, apertura al prestito di Nicolussi Caviglia: duello tra Salernitana e Udinese

Come sottolineato da Sportmediaset, in Serie A diverse squadre hanno messo gli occhi sul centrocampista bianconero.

Due su tutte Salernitana e Udinese. Il club campano ha già avuto Nicolussi Caviglia in rosa durante la scorsa stagione e sarebbe ben felice di accoglierlo per la seconda volta. Quest’anno è stato già chiamato in causa da Allegri in 3 occasioni, per sostituire Locatelli in cabina di regia. Il ragazzo classe 2000 ha risposto presente, dimostrando di avere personalità e qualità tecnica, fornendo anche un assist. Col rientro dell’ex Sassuolo, però, per Nicolussi è diventato complicato trovare spazio. A gennaio potrebbe essere lui stesso a chiedere il trasferimento in prestito, per cercare di vivere una seconda parte di stagione da protagonista in un club di minor blasone.