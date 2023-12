Bomba dal Brasile: un ex Milan alla Juventus a gennaio

Seppur soffrendo la Juventus è riuscita a ottenere altri tre punti preziosi sabato scorso sul campo del Frosinone.

La formazione di Allegri ha dovuto sudare più del previsto per riuscire a piegare quella di Eusebio Di Francesco ma alla fine è arrivato il successo tanto sospirato. La firma è stata quella di un Vlahovic tornato ad essere finalmente decisivo.

Si sapeva già dalla vigilia che questa trasferta non sarebbe stata delle più agevoli. Ma ancora una volta la Juventus ha dimostrato di avere grande compattezza e voglia di vincere. Ora si punterà a chiudere nel migliore dei modi l’anno solare e poi pensare al mercato. Il nuovo anno è ormai alle porte e con la sessione dei trasferimenti invernali i tifosi bianconeri sperano che alla loro squadra possa diventare sempre più forte e ambiziosa. Lavoro dunque in vista per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che è chiamato a portare alla corte di Allegri rinforzi.

Juventus, Paquetà tra le opzioni in mezzo al campo

Ovviamente la priorità del club è quella di trovare dei nuovi centrocampisti, che possano offrire all’allenatore delle alternative visto che Fagioli e Pogba saranno ancora assenti a lungo. Allegri potrebbe andare in difficoltà nel malcapitato caso di infortuni e/o squalifiche.

🚨ATENÇÃO!🚨 Manchester City, Manchester United, Arsenal e Juventus querem contratar Lucas Paquetá na próxima janela de transferências. O garoto do Ninho merece muito!! pic.twitter.com/jmlpiYIDVS — Sou Rubro-negro de Coração (@sourubronegrooo) December 26, 2023

Dal Brasile una nuova voce porta allo scoperto un potenziale obiettivo anche della Juventus. Come si legge infatti su “X” ci sarebbero anche i bianconeri in lizza per Lucas Paquetà, centrocampista verdeoro che milita nel West Ham. Sul calciatore ci sarebbe però anche l’interesse di Manchester City, United e Arsenal, che lo vorrebbero a gennaio. Una trattativa che sarebbe dunque in salita, nell’eventualità. Paquetà in serie A ha già giocato con la maglia del Milan.