Futuro Yildiz, messaggio al bacio dell’agente: “A lungo alla Juventus”

Futuro Yildiz, l’agente del turco ha rilasciato un’intervista nella quale parla del suo assistito. A lungo alla Juventus. Ecco le sue parole

Il debutto dal primo minuto nella gara contro il Frosinone è coinciso con il primo, stupendo, gol in Serie A di Yildiz. Il giovane turco, per il quale Allegri si è speso alla grande in questo ultimo periodo, ha incantato con una rete magica che ha spaccato il match poi deciso da un altro gol meraviglioso, quello di Vlahovic.

E Yildiz ha iniziato a scalare le gerarchie e, chissà, magari nel prossimo impegno, quello contro la Roma, potrebbe di nuovo essere buttato in campo dal primo minuto. In ogni caso, il suo futuro, stando almeno alle dichiarazioni del suo agente che ha rilasciato un’intervista a TuttoSport, sembra essere ben chiaro e deciso. Sembra essere davvero dentro la Juventus per molto tempo.

Futuro Yildiz, le parole dell’agente

“Vuole restare alla Juventus per molto tempo. Il suo desiderio è quello di vincere lo scudetto, la Champions League e il Golden Boy”. Insomma, nella testa del giocatore gli obiettivi sembrano essere ben chiari. Anzi, sono ben chiari. E poi, Persis Ros, svela un altro particolare dopo quel gol che potrebbe essere anche lo spartiacque della carriera del giocatore.

“Del Piero lo ha chiamato facendogli i complimenti dopo il gol al Frosinone” ha detto ancora l’agente del giocatore. Ed è proprio il paragone con Alex quello che tutti stanno facendo in questo momento. Non solo per il gol visto in campo – ne dovrebbe fare a bizzeffe identici per essere realmente paragonato all’ex capitano – ma soprattutto per l’esultanza con la linguaccia identica, quella sì caratteristica e uguale.