Juventus-Roma, l’allegrata lascia tutti di stucco: la scelta su Yildiz

Ultimo impegno dell’anno in vista per la Juventus che sabato sera dovrà vedersela contro la sempre ostica Roma.

Punti preziosi in palio in questo confronto con il giallorossi di José Mourinho per la zona Champions League. Una partita che senz’altro attirerà davanti al teleschermo milioni di telespettatori, considerato il fatto che si tratta di un vero e proprio scontro diretto per le prime posizioni.

La Juventus arriva questa contesa come seconda in classifica. Finira il gruppo allenato da Massimiliano Allegri ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter ambire anche a qualcosa in più rispetto ad un piazzamento tra le prime quattro della graduatoria. Di sicuro anche il calciomercato che riaprirà i battenti proprio nel mese di gennaio potrebbe riservare delle piacevoli sorprese per l’allenatore livornese. E ovviamente anche per una tifoseria che continua ad essere sempre molto esigente. Per adesso però è sempre meglio concentrarsi sulle vicende di campo.

Juventus, Yildiz titolare contro la Roma?

La partita contro la Roma si presenta infatti non delle più agevoli, visto il valore dell’avversario e considerato il fatto che ci saranno delle importanti assenze a cui far fronte. Mister Allegri proprio nel corso di questi giorni dovrà valutare le condizioni di alcuni suoi giocatori che non sono al top, o che magari stanno recuperando da un infortunio.

È il caso ad esempio di due perni della formazione della Juventus come il centrocampista Manuel Locatelli e l’attaccante Federico Chiesa. Proprio su quest’ultimo continuano ad esserci ancora dei dubbi. Come riporta il giornalista Giovanni Albanese a “Juventibus” non è da escludere che il numero sette possa rimanere fuori dai titolari. Allegri infatti vuole sfruttare l’onda Yildiz. Il giovane turco è in forma e ha il morale a mille. Potrebbe essere la carta a sorpresa per mandare in tilt la difesa giallorossa.