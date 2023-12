Dalla Juventus al Napoli: 23 milioni di euro bonus inclusi

Dalla Juventus al Napoli. Facile prevedere come presto le strade di Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis si incroceranno nuovamente.

Non si sono lasciati molto bene l’estate scorsa. Aurelio De Laurentiis l’avrebbe lasciato andare ovunque, ma mai alla Juventus. E quando ormai era inevitabile il passaggio di Cristiano Giuntoli agli odiati bianconeri, ha fatto di tutto per ritardare il suo arrivo alla Continassa. Giuntoli è sbarcato fisicamente a Torino soltanto ai primi di luglio.

La prima conferenza stampa del nuovo direttore tecnico della Juventus, durante la quale ha confessato la sua fede bianconera fin da quando era bambino, ha probabilmente interrotto definitivamente i rapporti tra i due.

Il campionato sta però evidenziando il peso specifico di Giuntoli. La classifica di Serie A mostra quanto manchi al Napoli e quanto la Juventus abbia guadagnato con il suo arrivo. Ma dopo essersi già incontrati in campionato Juventus e Napoli, Giuntoli e De Laurentiis potrebbero ritrovarsi su un terreno diverso: il mercato.

La sessione di gennaio, che si aprirà tra qualche giorno, potrebbe infatti mettere di fronte le due società rivali che puntano obiettivi comuni. Uno in particolare sembra essere un profilo ambito da entrambe le società.

Dalla Juventus al Napoli

E’ Daniele Longo di calciomercato.com ad informarci riguardo l’oggetto del contenere: “Prima offerta verbale del Napoli per Samardzic. Sul piatto 19 milioni di base fissa più 4/5 di bonus“.

Il Napoli di De Laurentiis sembra quindi essere in pole position per il centrocampista tedesco naturalizzato serbo in forza all’Udinese. Potrebbe arrivare a gennaio anche se il giocatore preferirebbe trasferirsi eventualmente al termine della stagione.

Esattamente quando anche la Juventus sarà disponibile a mettere sul piatto un’offerta importante per l’Udinese per il giovane centrocampista, classe 2002. Offerta che al momento la società bianconera non è in grado di presentare, come ci informa calciomercato.it.

Sembra tutto fatto per Samardzic al Napoli. O forse non tutto.