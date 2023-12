Scambio bomba Juventus: il ribaltone è servito sul gong

By

Giuntoli e l’affare fatto, anzi no. Il mercato di gennaio deve ancora iniziare, ma le voci si rincorrono in modo inarrestabile. E si smentiscono continuamente.

Quando la finestra di mercato invernale deve ancora aprirsi, le voci di possibili trattative andate in porto, o da tempo saltate, hanno già riempito le pagine dei quotidiani e siti sportivi.

Il campionato sembra sfumare all’orizzonte. Il 2024 si apre all’insegna del mercato che potrebbe mutare la storia del campionato in corso. Non è mai accaduto, ma c’è sempre una prima volta per tutte le cose.

E’ quello che si augurano la Juventus e Giuntoli. Non si sa ancora se la Juventus farà mercato e in quale misura. La speranza è che se colpo sarà, che sia un colpo ‘decisivo’. Chissà se sarà uno dei nomi tra quelli presenti nella miriade che in queste settimane sono stati accostati alla società bianconera.

Negli ultimi giorni una voce insistente è arrivata dall’Inghilterra. Racconta di un nuovo obiettivo di Cristiano Giuntoli. Trattasi di un nome mai accostato prima alla società bianconera. Na ha parlato il giornalista Paolo Paganini.

E’ stato proprio l’esperto di mercato della Rai ad annunciare il profilo seguito dal direttore tecnico bianconero durante il programma Calcio Totale.

Giuntoli e l’affare fatto, anzi no

Le parole di Paolo Paganini parlano chiaro: “Giuntoli nei prossimi giorni tornerà in Inghilterra per cercare di chiudere la trattativa per il giovane talento Arsenal Charlie Patino alla Juventus“, questo quanto riportato da tuttojuve.com.

La notizia data da Paolo Paganini sembra però non aver trovato conferma nelle informazioni a disposizione di un altro esperto di mercato, Fabrizio Romano. Sul suo profilo X il noto insider di mercato ha infatti rivelato come:

“Secondo quanto riferito, non c’è più nulla tra la Juventus e l’Arsenal per l’affare Charlie Patino, nonostante i recenti collegamenti con il trasferimento al club italiano a gennaio. Il futuro di Patino sarà discusso nuovamente dall’AFC e dal giocatore nel 2024“.

Quale allora la verità sulla trattativa Juventus-Patino? Paganini o Romano? Giungono millanta annunci, che rivelano tutto e il loro contrario. E’ il segno inequivocabile che la Fiera dei Sogni sta per partire.