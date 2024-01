La Juventus ribalta Mourinho: nuovo difensore da 25 milioni

La Juventus si mette in mezzo per il colpo in difesa. Un nuovo colpo a Mourinho dopo la gara di Torino. L’innesto è da 25milioni di euro

Non solo la vittoria sul campo per uno a zero grazie alla rete di Rabiot, ma adesso anche l’inserimento sul mercato per cercare di mettere con le spalle al muro Mourinho. La Juve non ha nessuna intenzione di lasciare nulla al caso in questa sessione di mercato. E potrebbe trovare il colpo da 25milioni di euro in difesa. Magari prendendolo adesso e portarlo a Torino la prossima estate. Magari pure in prestito con diritto. Di certo c’è una cosa, per i giallorossi che hanno bisogno di un difensore non ci sarà vita facile.

Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate da sn.at, bianconeri e giallorossi si starebbero muovendo, o almeno starebbero pensando di farlo, per Pavlovic, difensore del Red Bull Salisburgo, ex Monaco, che un paio di stagioni fa non aveva superato le visite mediche con la Lazio.

Calciomercato Juventus, ecco Pavlovic

Da quando è andato al Salisburgo, però, il difensore ha dimostrato di avere delle caratteristiche importanti e di essere un elemento affidabile e pure molto. Qualità fisiche da corazziere – e per un difensore è fondamentale – sarebbe finito anche per questo nel mirino di Massimiliano Allegri e della dirigenza bianconera.

Non ci sono solamente Juve e Roma su di lui, ovvio, ma anche qualche club della Premier League lo avrebbe inserito nei suoi radar. Un uomo quindi da tenere in considerazione per il mercato di gennaio o al massimo anche per la prossima estate.