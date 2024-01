Sfida Juventus-United da brividi: ecco il nuovo Bellingham

E’ arrivato il mese di gennaio e la Juventus è attesa come una grande protagonista di questa sessione di trasferimenti invernali.

Non potrebbe essere altrimenti visto che il gruppo di Massimiliano Allegri va potenziato per affrontare nel migliore dei modi i prossimi mesi. Durante i quali la Juve deve cercare di raggiungere i traguardi che il club si è prefisso, in primis la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Un traguardo fondamentale dal punto di vista sportivo ma anche economico, visto che partecipare a questo torneo consente di portare a casa una vagonata di milioni di euro. Importanti anche per fare mercato e far sì che possano arrivare a Torino nuovi ottimi calciatori. Come ogni estate da qualche anno a questa parte la lista dei futuri parametri zero offre delle occasioni golose delle quali approfittare. Giuntoli lavora dunque non solo per questa seconda parte del torneo ma anche per il prossimo campionato.

Juventus su Lukic: è il nuovo Milinkovic-Savic

La volontà del club, ma non lo si scopre certo oggi, è anche quella di puntare sempre più sulla linea verde. Non solo per motivi economici, per spendere meno in termini di cartellino e ingaggi, ma anche per garantirsi calciatori che possano crescere diventando sempre più importanti per la Juventus. Passando magari anche dalla Next Gen.

💥BOOOM!💥

Oliver Lukic could leave @RedBullSalzburg. It looks like @BVB, @juventusfc, @Atalanta_BC and @ManUtd are interested in talented midfielder. His current contract with is valid until 2026. In @BVB they see him as new Jude Bellingham!

MORE⬇️https://t.co/nan6V92rct — Ižak Ante Sučić (@IASucic) January 2, 2024

Gli ultimi rumors parlano anche di un interesse della Juve per un centrocampista giovane ma talentuoso come Oliver Lukic, classe 2006. Paragonato a Bellingham, tanto per definirne le qualità tecnico e tattiche, è uno dei giovani più in vista. Per il centrocampista che oggi milita con il Salisburgo la lista delle pretendenti è lunga, con lo United che rappresenta la rivale più temibile.